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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir günde 7 milyon ekmek israf ediliyor

Acı rakam: Bir günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor!

Koronavirüten kaynaklı çok sayıda vatandaş ekmeğini evde yapmaya başlasa da ekmek israfındaki tablo ne yazık ki değişmiyor. Ekmek israfına ilişkin acı tabloyu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken paylaştı. Günde 7 milyon ekmeğin çöpe gittiğini vurgulayan Palandöken, israf edilen ekmeklerin piyasa değerinin ise 9 milyon TL'ye yakın olduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
Bir günde piyasa değeri 9 milyon TL'ye yakın 7 milyon ekmek israf ediliyor.
Bir günde piyasa değeri 9 milyon TL'ye yakın 7 milyon ekmek israf ediliyor.

Günlük ekmek israfı boyutlarının aşırı boyutlarda olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “En kutsal sayılan, küçükken bile yere düşürünce 3 kere öptüğümüz ekmek, eskilerimizin her bir kırıntısını dahi değerlendirdiği ekmeğin israf boyutu maalesef günümüzde çok büyüt boyutlara ulaştı.

Günde 7 milyon adete çok yakın miktarda ekmek israf ediliyor. Bu da 1,25 liralık bir adet ekmekten kabaca hesap yapılırsa yılda yalnızca 3 milyarı aşkın bir bedelin çöpe gitmesi ile birlikte israf ediliyor.

Oysaki kültürümüz, dinimiz, ekonomimiz asla israfa yer bırakmaz. Ekmek parası için çalışılır. Ekmek kutsaldır. İsrafın ulaştığı bu boyutlar ile yılda 300 adet 40 derslikli bir lise yaptırılabilir” diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

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EVDE EKMEK YAPIMI ARTTI

Evde ekmek yapımlarının artmasına rağmen israfın aynı kaldığını hatırlatan Palandöken, “Mart ayında Google’da evde ekmek yapımı cümlesinin aratılma sayısı bir önce aya göre 100 kat arttı ve evde ekmek yapımı tarifleri videoları 3 milyondan fazla izlendi. Un, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin satışında patlama yaşanırken, ekmek satışları yüzde 20’nin üzerinde azaldı. Fakat israfın boyutları değişmedi. Evde de yapsak, fırından da alsak, ekmek israfı devam ediyor. Bakanlığın ve çeşitli kurumların yaptığı israfı önlemeye yönelik kampanyalar reklam amaçlı yapılmıyor. Daha duyarlı ve bilinçli olarak hareket etmeliyiz ve hem cebimizi hem ekonomimizi düşünerek yiyebileceğimiz kadar ekmek almalıyız. Kalan ekmeği köfte, tatlı gibi birçok yerde kullanarak değerlendirmeliyiz” dedi.

Günde 7 milyon adet ekmek israf ediliyor.

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