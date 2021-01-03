Hayat Her el yıkamada 1 litre su israf
AKTÜEL

Her el yıkamada 1 litre su israf

Her el yıkamada 1 litre su israf

Kuraklık nedeniyle barajlar alarm verirken; salgın, su tüketimindeki ihtiyacı artırdı. İsrafın ürküten boyutu da tasarrufun önemini bir kez daha ortaya koydu. Örneğin, bireysel her el yıkamada israf edilen 1 litre su, ülke nüfusu baz alındığında aylık 12 milyon metreküp. Bu miktar da 24 bin dekar arazinin 1 yıllık sulama ihtiyacı demek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ellerimizi yıkarken sabunladıktan sonra musluğun kapalı olmasına azami özen göstermeliyiz. Az su alıp elimizi 20 saniye sabunlar sonrasında musluğu az açıp elimizi yıkarsak harcayacağımız su miktarı 100-200 mililitre olacaktır. Ellerimizi yıkarken musluğu açık bırakırsak 2-3 litre suyu boşa da akıtmış olabiliriz.
Ellerimizi yıkarken sabunladıktan sonra musluğun kapalı olmasına azami özen göstermeliyiz. Az su alıp elimizi 20 saniye sabunlar sonrasında musluğu az açıp elimizi yıkarsak harcayacağımız su miktarı 100-200 mililitre olacaktır. Ellerimizi yıkarken musluğu açık bırakırsak 2-3 litre suyu boşa da akıtmış olabiliriz.

Kovid-19 sürecinde artan hijyen gereksinimi su tüketiminde artışı beraberinde getirdi. Bununla birlikte, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarıyla beraber barajlarda su seviyesi yarı yarıya azaldı. Tüm bunların gelecekte daha büyük sıkıntılara yol açmaması bakımından su tasarrufunun önemini ortaya koydu. Devlet Su işleri tarafından anlık izlemesi yapılan 380 adet depolamalı tesiste aktif doluluk yüzde 33,8 düzeyinde seyrederken aktif dolulukların içme suyu barajlarında yüzde 32,4, sulama barajlarında yüzde 31,2 ve enerji maksatlı barajlarda ortalama yüzde 35,4 olduğu bildirildi.

TARIM SULAMALARINDA DA TASARRUF GEREKİYOR

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, kış yağışlarının etkisiyle önemli bir su sıkıntısı yaşanmayacağını öngörüyor. Ancak bakanlık suyun israf edilmeden kullanılması ve tasarruf ilkelerine azami derecede uyulması konusunda uyarıyor. Bireysel her el yıkamada israf edilen her 1 litre suyun ülke nüfusu baz alındığında aylık 12 milyon metreküpe ulaştığına dikkat çekiliyor. Bu miktar da 24 bin dekar arazinin 1 yıllık sulama ihtiyacını karşılayacak boyutta olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan sürdürülebilir bir tarım için suyun tasarruflu kullanımı için Tarım ve Orman Bakanlığı, araştırma enstitülerinde Ar-Ge projeleri yürütüyor. Ayrıca kısıtlı su koşullarında su tasarrufu sağlayan sulama programları, kurağa dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları, çeltik gibi çok su isteyen ürünlerde basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması gibi çalışmalar da su tasarrufu çerçevesinde sürdürülüyor.

Abone Ol Google News
Mutasyon nöbeti

Mutasyon nöbeti

​Hastalar sıkı bir şekilde izolasyona alındı.
KADES imdadına yetişti

KADES imdadına yetişti

​Eve hızlıca gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Dokunulmaz turistler

Dokunulmaz turistler

​BAE'de İsraillilere her şey normal.
Sakın konuşma

Sakın konuşma

CHP'den tacize uğrayan kadına baskı.
THY Avrupa ikincisi

THY Avrupa ikincisi

​Dünyada ise en çok uçan 5. şirket.
Sadece 52 kişi

Sadece 52 kişi

​PKK'ya katılım 1984'ün altında.
Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yarım saat dayanabildi

Yarım saat dayanabildi

​​Radamel Falcao sakatlanarak oyundan çıktı.
Berat Özdemir <br>Trabzonspor'da

Berat Özdemir
Trabzonspor'da

​Genç oyuncunun transferini, kongre üyesi açıkladı.
Tekneler<br>karaya oturdu

Tekneler
karaya oturdu

​Terkos gölündeki manzara şaşkına çevirdi.
Mesafeyi koruduk komutanım!

Mesafeyi koruduk komutanım!

CHP'li başkandan sokak kısıtlamasında içkili alem.
Vaka sayısında<br>düşüş sürüyor

Vaka sayısında
düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Vatikan bu kadar<br>tepki göstermedi

Vatikan bu kadar
tepki göstermedi

Kurtulmuş'tan Sözcü gazetesine 'Ayasofya' tepkisi.
Kırşehir'de<br>korkunç olay

Kırşehir'de
korkunç olay

​Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler.
Oğlumdan<br>Allah razı olsun

Oğlumdan
Allah razı olsun

​Annesinin istediği 5 bin liralık makineyi 100 liraya yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.