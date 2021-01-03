Her el yıkamada 1 litre su israf

Kovid-19 sürecinde artan hijyen gereksinimi su tüketiminde artışı beraberinde getirdi. Bununla birlikte, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarıyla beraber barajlarda su seviyesi yarı yarıya azaldı. Tüm bunların gelecekte daha büyük sıkıntılara yol açmaması bakımından su tasarrufunun önemini ortaya koydu. Devlet Su işleri tarafından anlık izlemesi yapılan 380 adet depolamalı tesiste aktif doluluk yüzde 33,8 düzeyinde seyrederken aktif dolulukların içme suyu barajlarında yüzde 32,4, sulama barajlarında yüzde 31,2 ve enerji maksatlı barajlarda ortalama yüzde 35,4 olduğu bildirildi.

TARIM SULAMALARINDA DA TASARRUF GEREKİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, kış yağışlarının etkisiyle önemli bir su sıkıntısı yaşanmayacağını öngörüyor. Ancak bakanlık suyun israf edilmeden kullanılması ve tasarruf ilkelerine azami derecede uyulması konusunda uyarıyor. Bireysel her el yıkamada israf edilen her 1 litre suyun ülke nüfusu baz alındığında aylık 12 milyon metreküpe ulaştığına dikkat çekiliyor. Bu miktar da 24 bin dekar arazinin 1 yıllık sulama ihtiyacını karşılayacak boyutta olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan sürdürülebilir bir tarım için suyun tasarruflu kullanımı için Tarım ve Orman Bakanlığı, araştırma enstitülerinde Ar-Ge projeleri yürütüyor. Ayrıca kısıtlı su koşullarında su tasarrufu sağlayan sulama programları, kurağa dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları, çeltik gibi çok su isteyen ürünlerde basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması gibi çalışmalar da su tasarrufu çerçevesinde sürdürülüyor.