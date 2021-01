Her el yıkamada 1 litre su israf Her el yıkamada 1 litre su israf Kuraklık nedeniyle barajlar alarm verirken; salgın, su tüketimindeki ihtiyacı artırdı. İsrafın ürküten boyutu da tasarrufun önemini bir kez daha ortaya koydu. Örneğin, bireysel her el yıkamada israf edilen 1 litre su, ülke nüfusu baz alındığında aylık 12 milyon metreküp. Bu miktar da 24 bin dekar arazinin 1 yıllık sulama ihtiyacı demek.

Yasemin Asan 03 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 03 Ocak 2021, 04:40 Yeni Şafak