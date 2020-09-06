Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Her yıl 14,5 milyar dolarlık gıdayı çöpe atıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Her yıl 14,5 milyar dolarlık gıdayı çöpe atıyoruz

Her yıl 14,5 milyar dolarlık gıdayı çöpe atıyoruz

Dünyada 1 trilyon dolarlık gıda çöpe atılıyor. İsrafın Türkiye boyutu ise yıllık 14.5 milyar dolar. Ekmekten sebzeye kadar her alanda büyük çaplı bir israfın ve kaybın yaşandığı gıda alanında sivil toplum örgütleri kolları sıvadı. İstanbul Ticaret Borsası uzun vadede israfı yüzde 50 bitirecek çalışmalara başladı.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Her yıl yüzbinlerce çocuğun açlıktan öldüğü dünyada, 1 trilyon dolarlık gıda her yıl çöpe atılıyor. İsrafın Türkiye tarafındaki boyutu ise yıllık 14.5 milyar dolar. Ekmekten sebzeye israfın yaşandığı gıda alanında devletler çalışmalar yaparken gıda üreticilerinin ve tüccarlarının kurduğu sivil toplum örgütleri de kolları sıvadı. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), bu alanda çalışma başlatan kurumların başında geliyor. İsrafın boyutunu ortaya çıkaran İSTİB, bunun önüne geçmek için oldukça ciddi hedefler koydu. Kısa vadede hedef israfının 12 milyar dolara çekilmesi. İSTİB, uzun vadede ise israfı yüzde 50 bitirecek projeleri gündeme getirecek. İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve projeden sorumlu Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Gıda İsrafını Önleme Projesi hazırladı. Projeyle ilgili bilgi veren İsmet Aral, “Türkiye’de yılda 33 milyon ton ağırlığında çöp toplanıyor ve bunun 1 milyon tonu gıda. Ülkemizin yıllık tarımsal gıda ihracatının 18 milyar dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda neredeyse ihracatımız kadar gıdayı çöpe attığımız ve israf ettiğimiz görülüyor” dedi.

GIDA BANKACILIĞI TEŞVİK EDİLECEK

Aral, ‘Gıda İsrafına Son Ver’ sloganıyla yola çıkan İSTİB’in, ‘Gıda İsrafını Engelleme Projesi’ ile perakende sektörünün yanı sıra lokanta, kafe, restoran, hastane gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaptığını söyledi. İsmet Aral, “Lokanta, restoran, oteller, hastaneler ve perakende satış noktalarında gıda israfını azaltıcı tedbirler alma, olası gıda israfının sonuçlarını gösterme, tüketiciyi konu hakkında bilgilendirme, arz fazlasını ihtiyaç sahiplerine bağış ya da hibe gibi metotlar ile buluşturmayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Tarihi geçmiş ancak kullanılabilir durumdaki gıda ürünlerinin gıda bankasına bağışlanmasını teşvik edeceğiz. Böylelikle toplumun her kesiminde gıda israfına dikkat çekerek farkındalığın yükseltilmesini sağlayacağız. Bir kişinin günde tüketebileceği besin miktarı 1.5 kg iken, açık büfelerde kişi başına 5 kiloya kadar yemek servisi yapılıyor” diye konuştu.

Dünya genelinde 1 trilyon dolar israf

  • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre, dünya genelinde tarımsal kayıplar dahil çöpe giden ve israf olan gıda miktarı yıllık 1,3 milyar ton. Bunun parasal değeri ise 1 trilyon dolar olarak gösteriliyor. Yapılan araştırmalara göre binlerce insan ihtiyacından fazla ürünü evlerinin bir köşesinde kaderine terk ediyor. Dünya genelinde meydana gelen gıda kayıp ve israfın yalnızca 4’te 1’ini önleyebilirse bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insanın beslenmesine yetecek.

65 bin TL ödüllü yarışma

İSTİB, kamuoyunda gıda israfı konusuna dikkat çekmek, bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması’ düzenliyor. Üniversite öğrencilerinin hangi bölümde olurlarsa olsun bireysel veya takım olarak katılabilecekleri yarışma ile gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelere toplam 65 bin TL ödül verilecek.

HER ŞEY DAHİL YERİNE A LA CARTE

İsmet Aral

İsmet Aral, otelcilik sektöründe büyük israfa yol açan her şey dahil büfelere dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizde gıda israfını önlemek ve dolaylı yoldan istihdama katkı sağlamak adına öğle ve akşam yemeklerinde açık büfe yerine A La Carte sisteminin uygulanması önem taşıyor. Gıdaların satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri düzenlenerek, oluşturulacak gıda bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahipleriyle kolayca buluşturulabilir. Yerel yönetimler ile yaptığımız görüşmelerle açık büfe yerine gelecek sistemlerin desteklenmesi için emsal kararlar aldırılmasını sağlayacağız. Böylelikle hem katma değerli turizm geliri sağlanacak, açık büfelerde kantitatif yerine kalitatif yemek sunulacak, gıda israfının önüne geçilecek, turistler lokasyondaki diğer küçük esnaflara da gelir sağlayarak ekonomi hareketlenecek. 2-3 milyar dolarlık gıdayı çöpe gitmekten kurtarmak, bu konuda başarımızın ilk ayağı olacak.”

Yaban mersininin antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artıyor: Kilosu 50 lira
EKONOMİ
Yaban mersininin antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artıyor: Kilosu 50 lira
Abone Ol Google News
Seksen üç milyonun duası sizinle

Seksen üç milyonun duası sizinle

Türkiye yapılan kabadayılıklara sahada cevap verecek.
Otuz yıldır entrika çeviriyor

Otuz yıldır entrika çeviriyor

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
KitaplardaPKK güzellemesi

Kitaplarda
PKK güzellemesi

​Fransa'da skandal: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti.
Bu ne aptallık!

Bu ne aptallık!

​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı.
Korona<br>onları da vurdu

Korona
onları da vurdu

​10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kabine<br>bugün toplanıyor

Kabine
bugün toplanıyor

Doğu Akdeniz, koronavirüs tedbirleri, Yunanistan, idam, okulların son durumu.
İhanetin<br>önü açıldı

İhanetin
önü açıldı

Kabe İmamı'nın “normalleşme" hutbesi.
Beyrut<br>gibi olmasın

Beyrut
gibi olmasın

​Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor.
Öksüz'ü Yeşilköy<br>imamı saklamış

Öksüz'ü Yeşilköy
imamı saklamış

​"Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz" diyerek para toplamışlar.
Ne ahlak<br>var ne kural

Ne ahlak
var ne kural

​ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump.
Fransa'dan<br>tarihi çark

Fransa'dan
tarihi çark

​Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar.
Fırtına<br>Hause'yi bitiriyor

Fırtına
Hause'yi bitiriyor

​Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi.
Aşıda<br>istihbarat savaşları

Aşıda
istihbarat savaşları

​Ortalık Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına döndü.
Gençler için<br>tehlike büyüyor

Gençler için
tehlike büyüyor

​Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek uyardı.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

10 kişi kalan Sırbistan'ı zorladık ama yıkamadık...
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, en çok vaka artışı görülen 5 ili açıkladı.

​Şenol Güneş'ten basın toplantısında tepki.
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
Spor

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.