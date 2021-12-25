Ekonomi Türkiyede kripto para platformlarıyla ilgili bir ilk Binanceye 8 milyon lira ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de kripto para platformlarıyla ilgili bir ilk: Binance'ye 8 milyon lira ceza

Kripto para platformlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) tespit etilen ihlaller sonucunda BN Teknoloji şirketine (Binance) 8 milyonlira para cezası kesildi. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

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Haber Merkezi AA
Türkiyede kripto para platformlarıyla ilgili bir ilk: Binanceye 8 milyon lira ceza
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MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

  • Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

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Rehber yayımlanmıştı

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

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