Türkiye'de Uber'e erişim engeli kaldırıldı

Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.
Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden
Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden— Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021
Faaliyet göstermeye devam edebilecekler
İstinaf mahkemesi geçen ay aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.