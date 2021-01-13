Ekonomi Türkiyede Ubere erişim engeli kaldırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de Uber'e erişim engeli kaldırıldı

Bir dönem sarı taksilerle yaşanan gerilimlerden dolayı tartışmalara neden olan Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli kaldırıldı. İstinaf mahkemesi geçen ay verdiği kararda Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti

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Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

Faaliyet göstermeye devam edebilecekler

İstinaf mahkemesi geçen ay aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

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