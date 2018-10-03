Ekonomi Türkiyede yeni yatırımlar fırsat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de yeni yatırımlar fırsat

Türkiye'yi yeni yatırımlar için fırsat zamanı olarak gördüklerini aktaran SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, "Bizim şirketimiz için de herkes için de iyi işler yapmak için fırsat zamanı olarak değerlendirilebilecek bir süreç" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zaur Gahramanov, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirtti.
Zaur Gahramanov, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirtti.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirterek, yeni yatırımlar için Türkiye'yi fırsat zamanı olarak gördüklerini söyledi. Gahramanov, "Bizim şirketimiz için de herkes için de iyi işler yapmak için fırsat zamanı olarak değerlendirilebilecek bir süreç" dedi. Bu tür süreçlerin Türkiye için yeni olmadığına ve hatta daha önce de olumsuz tecrübelerin atlatıldığına dikkati çeken Gahramanov, "Türkiye'nin geleceğine çok pozitif bakıyorum. Türkiye gibi açık pazarda şirketler birleşir veya kapanır, bu normal bir süreç. Çok iyi şirketler ve ortaklık arayanlar da var. Şu anda şirketlerin sıkıntılı dönemlerini ortaklıklarla atlatabileceğini düşünüyorum" dedi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ OLUMLU

Cumhurbaşkanlığı sisteminin de olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını dile getiren Gahramanov, daha önce çok fazla olan bürokratik süreçlerin yeni sistemle azalmasını ve süreçlerin hızlanmasıyla daha verimli bir yatırım ortamının oluşmasını beklediklerini anlattı. Gahramanov, Türkiye'de özel sektörün de büyük yatırımlar bakımından devletle aynı seviyeye gelmesi gerektiğini belirterek, özel sektörün de cari açığın kapatılması için önemli ve gerekli yatırımları yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Zaur Gahramanov

TİCARİ FİNANSMANDA BANKALARA ELEŞTİRİ

Gahramanov, ticari finansman açısından Türk bankacılığının uluslararası seviyeye gelemediğine işaret etti. Birçok büyük projede sermayenin dönüş sürelerinin 15 yılı bulduğunu vurgulayan Gahramanov, “Türkiye’de hiçbir banka uzun vadeli finansman sağlamıyor. Biz STAR Rafineri’de Türkiye’den finans sağlamak için çok uğraşmamıza rağmen, en uzun 12 yıla çıkabilen krediler nedeniyle yönümüzü yurt dışına çevirmek zorunda kaldık. Finansman kredilerinin uzatılması için bir çalışma olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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