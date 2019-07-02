Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Türkiyeden 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

Türkiye'den 10 ayda yapılan 245 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 432 milyon dolar gelir elde edildi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-30 Haziran 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 837 dolardan işlem gördü.

Söz konusu 10 aylık dönemde 245 bin 14 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 432 milyon 715 bin 436 dolar gelir sağlandı.

Geçen sezonun aynı döneminde 256 bin 44 ton fındık ihraç eden Türkiye, 1 milyar 601 milyon 124 bin 470 dolar kazanmıştı.

"Yeni sezonda hedef: 275 bin ton fındık ihracatı"

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı açıklamada, 2018-2019 sezonunun tahmin ettikleri gibi geçtiğini belirterek, sezonun 275 bin ton fındık ihracatıyla kapanmasını beklediklerini söyledi.

  • Sevinç, döviz girdisini ise 1 milyar 700 milyon dolar dolayında beklediklerini kaydetti.
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