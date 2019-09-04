Ekonomi Türkiyeden 6 kıtaya seramik ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı

Türkiye, yılın ilk yarısında 6 kıtaya yaklaşık 572,5 milyon dolarlık seramik mamulleri ihracatı yaptı. En fazla ihracat yapılan ülke 76 milyon 678 bin dolar ile Almanya olurken, bu rakam toplam seramik mamulleri ihracatının yüzde 13'ünü oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Seramik ihracatı yüzde 5 arttı.
Seramik ihracatı yüzde 5 arttı.

Türkiye, yılın ilk yarısında 6 kıtaya yaklaşık 572,5 milyon dolarlık seramik mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkenin seramik mamulleri ihracatındaki artış devam ediyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre seramik mamulleri ihracatından 27 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

  • Söz konusu dönemde bu ürünlerin ihracatı yüzde 5 artışla 572 milyon 462 bin dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 545 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa'nın seramiği Türkiye'den

Yılın ilk yarısında ABD'den İsveç'e, İsrail'den Avustralya'ya, Nijer'den Brezilya'ya kadar 6 kıtada 158 ülkeye seramik mamulleri satışı yapıldı. Listenin ilk sıralarında Avrupa ülkeleri yer aldı. En fazla ihracat yapılan ülke 76 milyon 678 bin dolar ile Almanya oldu. Bu rakam, toplam seramik mamulleri ihracatının yüzde 13'ünü oluşturdu.

İhracatta Almanya'yı 51 milyon 67 bin dolarla Birleşik Krallık, 41 milyon 999 bin dolarla ABD, 38 milyon 891 bin dolarla İsrail ve 37 milyon 229 bin dolarla Fransa izledi.

İthalat azaldı

Yılın ilk yarısında seramik mamulleri ithalatı ise yüzde 21 azalışla 151 milyon 384 bin dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 192 milyon 148 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin seramik mamulleri ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 65 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 23 milyon dolarla Almanya, 10 milyon dolarla Hindistan, 5 milyon dolarla Çekya ve 4 milyon dolarla Kuzey Makedonya takip etti.

REKLAM

Pamukkale'ye üç ayda 1 milyon ziyaretçi
EKONOMİ
Pamukkale'ye üç ayda 1 milyon ziyaretçi

THY Londra'da pilot arayacak
EKONOMİ
THY Londra'da pilot arayacak

İhracat 13,2 milyar dolara yükseldi
EKONOMİ
İhracat 13,2 milyar dolara yükseldi
Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

​Atina medyası: "Türkiye'yle havada mücadelenin ilk adımı"
İETT Genel Müdürü istifa etti

İETT Genel Müdürü istifa etti

​'Profesyonel bir yönetim anlayışı bulamadığım için ayrılıyorum.'
Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar

'Kürtleri kukla
olarak kullanıyorlar'

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki isyanı sürüyor.
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
İhracat ağustosta da yükseldi

İhracat ağustosta da yükseldi

​Bakan Pekcan, son rakamlara ilişkin bilgi verdi.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.

Avrupa kurtuldu<br>sıra Türkiye'de

Avrupa kurtuldu
sıra Türkiye'de

​Uzun süreli doğal gaz sözleşmeleri yeniden gündemde.
21 vekili kovdu

21 vekili kovdu

Çoğunluğu kaybeden Boris'i fena kızdırdılar.
6 milyon <br>kök ele geçirildi

6 milyon
kök ele geçirildi

Türkiye genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar.
Jetler<br> Hakurk'u vurdu

Jetler
Hakurk'u vurdu

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
İETT otobüsü<br>küle döndü

İETT otobüsü
küle döndü

​İçinde 15 yolcusu olan otobüs alev alev yandı.
9 il için yeni uyarı

9 il için yeni uyarı

​Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini.
Korkunç olay

Korkunç olay

Genç kadın ve 1 aylık kızı evde ölü bulundu.
Evlat nöbeti

Evlat nöbeti

Diyarbakır tek ses: ​Artık HDP'ye verecek çocuğumuz yok.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.
Ev basıp<br>çocuk kaçırdılar

Ev basıp
çocuk kaçırdılar

​Suriye'de son bir ayda 4'ü çocuk 229 sivil PKK tarafından kaçırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.