Türkiye'den AB'ye 13.6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 24 artışla 21 milyar 248 milyon 339 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından 2021'in ilk 9 ayında yüzde 13,2 pay aldı.

AB ülkelerine dış satımda yüzde 20 artış

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-eylül döneminde AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,5 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 13 milyar 695 milyon 361 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

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Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "Diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 52 artışla 2 milyar 603 milyon 217 bin dolara ulaştı.

Ana pazar Almanya'ya 3 milyar dolarlık ihracat

Ocak-Eylül 2021'de en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 25 artış ile en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 9 ayda 2 milyar 459 milyon 348 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 3 milyar 73 milyon 428 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı yüzde 22 artışla ikinci ana pazar olan Fransa takip etti. 2020'nin ilk 9 ayında 1 milyar 921 milyon 964 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2021'in aynı döneminde ise 2 milyar 353 milyon 373 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

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Birleşik Krallık yüzde 63 artış ve 2 milyar 237 milyon 471 bin dolarla 3'üncü, İtalya'ya yüzde 31 yükseliş ve 1 milyar 744 milyon 398 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 25 artış ve 1 milyar 143 milyon 478 bin dolarla 5'inci sırada yer aldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ve geçen sene ocak-eylül dönemlerinde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke şöyle:

Ülke 2020 (dolar) 2021 (dolar) Değişim (%)

Almanya 2.459.348.300 3.073.428.269 25

Fransa 1.921.964.120 2.353.373.194 22

Birleşik Krallık 1.375.945.549 2.237.471.815 63

İtalya 1.336.235.294 1.744.398.954 31

İspanya 917.784.318 1.143.478.795 25

ABD 636.661.224 900.743.043 41,5

Slovenya 779,470,827 879.557.929 13

Belçika 762.911.441 849.503.025 11

Polonya 614.825.186 833.075.493 35,5

Rusya 334.935.376 515.246.174 54

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