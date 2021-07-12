Ekonomi Türkiyeden KKTCdeki turizm sektörüne 15 milyon TL hibe
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’den KKTC’deki turizm sektörüne 15 milyon TL hibe

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgından zarar gören 96 küçük otel, KKTC Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyesi 321 restoran, 153 acente ve 42 rehbere 15 milyon lira hibe salgın destek ödemesi yapıyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye’den KKTC’deki turizm sektörüne 15 milyon TL hibe
Foto/arşiv

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ve ekonomik sıkıntıların aşılması için KKTC'deki çeşitli sektörden esnaf ve zanaatkarlara maddi desteğini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının koordinesinde, Turizm Salgın Destek Ödemesi kapsamında geri ödemesiz, toplamda 15 milyon lira hibe salgın destek ödemesi yapılıyor.

Bu yıl başka yerden hibe kullanmamış Turizm ve Çevre Bakanlığının işletme belgesi sahibi, 96 küçük otel, Res-Bir üyesi 321 restoran, Turizm ve Çevre Bakanlığı işletme belgesi sahibi 153 acente ve 42 rehber hibe desteğinden faydalanacak.

Hibe destek ödemeleri kapsamında ilk kez turizm rehberlerine de ödeme yapılıyor.

Ödemeler, yarından itibaren ilgili kişi ve işletmelerin hesabına yatırılmaya başlanacak.

Türkiye, geçen yıl da Turizm Salgın Destek Programı kapsamında KKTC turizm sektöründe kişi ve işletmelere 20 milyon lira hibe destek ödemesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Bayramda tatil süresi karara bağlanacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Bayramda tatil süresi karara bağlanacak

Vergiden pay yüzde 2,5 olsun
EKONOMİ
Vergiden pay yüzde 2,5 olsun

Türkiye fobisi: Göçmenlere baksın ama adı geçmesin
GÜNDEM
Türkiye fobisi: Göçmenlere baksın ama adı geçmesin
Abone Ol Google News
Sıcak havave yağış uyarısı!

Sıcak hava
ve yağış uyarısı!

Türkiye sıcak havanın etkisi altına giriyor.
Kabine toplanıyor

Kabine toplanıyor

​Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Vatan Koşusu

​251 sporcu 15 Temmuz şehitlerini andı.
Hiç gitmedim<br>yolunu bilmem

Hiç gitmedim
yolunu bilmem

Antalyalı çiftçiye İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi.
Sünnet düğününde<br>dehşet saçtı

Sünnet düğününde
dehşet saçtı

​İki kişi hayatını kaybetti sekiz kişi ise yaralandı.
FETÖ'ye<br>dev operasyon

FETÖ'ye
dev operasyon

​47 ilde 229 şüpheli için gözaltı kararı var.

Kanadalı<br>rahip itiraf etti

Kanadalı
rahip itiraf etti

Bu okulların uygulamasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık.

Türkiye fobisi

Türkiye fobisi

​Göçmenlere baksın ama adı geçmesin.
Modern soykırım

Modern soykırım

​Sırpların imza attığı soykırıma karşı göz ve kulaklar kapandı.
Dayakçıları CHP'li <br>belediye savunacak

Dayakçıları CHP'li
belediye savunacak

Mehmet ​Er, Yeni Şafak'a konuştu.
Gençler aşıya ikna edilmeli

Gençler aşıya ikna edilmeli

Gençlerin ilgisizliği mücadeleyi zora sokuyor.
Cudi’de 40 yıl sonra festival

Cudi’de 40 yıl sonra festival

Programa yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Avrupa soykırımı <br>hâlâ göremiyor

Avrupa soykırımı
hâlâ göremiyor

​Aliya'nın emanetine sahip çıkacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.