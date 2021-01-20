Ekonomi Türkiyenin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2'nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

  • Buna göre, 2019 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,27, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 17,67 artış gerçekleşti.

Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 15,9, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 15,31 yükseliş dikkati çekti.

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Rekortmen isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleri ile 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.

  • En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, isminin açıklanmasını istemedi. Listenin ikinci sırası ise tahakkuk eden 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara'nın oldu. Listenin 3'üncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

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