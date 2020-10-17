Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni, Boğaz geçişi için hazırlanıyor: Bozcaada açıklarına demirledi

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’, 10 Ekim günü Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’ndan demir aldı. Kanuni, İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’na gitmek üzere yola çıktı. 227.81 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki ultra deniz sondaj gemisi ‘Kanuni’, bu sabah saatlerinde Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaştı.

GÜNDEM Fatih ve Kanuni çıkaracak

Ardından da Bozcaada'nın kuzeyine, Ezine ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında demirledi. ‘Kanuni’nin, yarın sabah saatlerinde 36 millik Çanakkale Boğaz geçişine başlaması bekleniyor.

EKONOMİ Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de

3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine de sahip.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada ' 'Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi.

TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu' dedi. BiP'te paylaş

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Boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor

‘Kanuni’, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Dış gövdesi Fatih ve Yavuz gibi kırmızı-beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan sondaj gemisinin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

OYNAT 00:35 Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemisi Yavuz'u selamladı Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için Mersin'den yola çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni'nin, Silifke ilçesinde Taşucu Limanı'ndaki bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemi, İncekum mevkisindeki NATO limanından Taşucu açıklarına doğru hareket etti. Kanuni, 'demir aldıktan' sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'nda bulunan Yavuz sondaj gemisini de selamladı. İki sondaj gemisinin yan yana gelmesi, güzel görüntüler oluşturdu. Gemi, Karadeniz'deki sondaj görevi öncesi boğaz geçişi yapacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 ilifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni paylaşımında bulunmuştu. Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor. Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor. Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı Mersin'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan Türkiye'nin sondaj gemisi Kanuni, Taşucu'ndan demir alıp hareket etti. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan gemi, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. BiP'te paylaş

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