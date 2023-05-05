Türkiye'nin 78 ildeki 'güneş gücü' 10 bin megavat sınırında

ODMD verilerine göre, bu yılın nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markaları sırasıyla haberimizde bulabilirsiniz.