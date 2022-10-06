Ekonomi Türkiyenin doğal gaz ithalatı yüzde 15,7 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 15,7 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalarak yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp oldu. Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı yüzde 13, LNG ithalatı yüzde 32,6 azaldı- Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 37,2 azaldı, İran'dan ithalat yüzde 37,5 ve Azerbaycan'dan ithalat yüzde 31,5 arttı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin doğal gaz ithalatı yüzde 15,7 azaldı
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 28 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 383 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 13, LNG ithalatı yüzde 32,6 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp oldu.

Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 448 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 870 milyon metreküple İran ve 710 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 37,2 azalırken, İran ve Azerbaycan'dan gaz ithalatı sırasıyla yüzde 37,5 ve yüzde 31,5 arttı.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 10,9 artış

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 27,5 azalarak 2 milyar 779 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 5 düşüşle 294 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 46,8 düşerek 1 milyar 16 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Temmuzda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10,9 artarak 251 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stok miktarı düştü

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artışla 3 milyar 368 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 15 milyon metreküple yüzde 89,5'ini yer altı depolama tesislerinde, 352 milyon metreküple yüzde 10,5'i LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 19,8, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 28,7 arttı.

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