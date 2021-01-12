Türkiye’nin en kaliteli petrolü bu köyden çıkartılıyor: Ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor Siirt’in Eruh ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şu ana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kuyulardan çıkan petrolün Türkiye ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Haber Merkezi 12 Ocak 2021, 10:32 Son Güncelleme: 12 Ocak 2021, 10:35 İHA