Ekonomi Türkiyenin en kaliteli petrolü bu köyden çıkartılıyor Ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin en kaliteli petrolü bu köyden çıkartılıyor: Ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor

Siirt’in Eruh ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şu ana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kuyulardan çıkan petrolün Türkiye ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Haber Merkezi İHA
Yaklaşık 2 bin 500 metre derinlikten çıkarılan ham petrol son derece kaliteli
Yaklaşık 2 bin 500 metre derinlikten çıkarılan ham petrol son derece kaliteli

Türkiye’nin en kaliteli petrolünün Eruh ilçesinde üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına önemli bir katma değer sağladığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kuyulardan çıkan petrolün Türkiye ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor

Vali Hacıbektaşoğlu, "İlçemizde petrol arama sahasında petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre derinlikten çıkarılan ham petrol son derece kaliteli, çıkan petrol tankerlerle Batman TPAO’ya taşınıp işleniyor. Petrol arama kuyularında 80 personel çalışmaktadır. Çıkarılan petrolün ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor" dedi.

Siirt’te petrol çıkarılıyor: Son derece kaliteli
FOTOĞRAF 6
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Türkiye'nin en kaliteli petrolünün Eruh ilçesinde üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına önemli bir katma değer sağladığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kuyulardan çıkan petrolün Türkiye ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.
Title
Vali Hacıbektaşoğlu, İlçemizde petrol arama sahasında petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre derinlikten çıkarılan ham petrol son derece kaliteli, çıkan petrol tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp işleniyor. Petrol arama kuyularında 80 personel çalışmaktadır. Çıkarılan petrolün ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor dedi.
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Siirt’te petrol çıkarılıyor: Son derece kaliteli
Siirt'in Eruh ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şu ana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı.


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