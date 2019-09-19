Ekonomi Türkiyenin en organik buluşması İstanbulda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin en organik buluşması İstanbul’da

Organik tarım popülerliğini her geçen gün arttırıyor. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FiBL) ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 2017 verilerini kapsayan “Organik Tarım Dünyası – İstatistikler ve Gelişen Trendler 2019” raporunda yer alan verilerde yükselişi gözler önüne seriyor. Buna göre, küresel organik gıda pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 89,7 milyar dolardan 97 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

Haber Merkezi AA
Küresel organik gıda pazarı büyümeye devam ediyor.
Küresel organik gıda pazarı büyümeye devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen organik tarım üretimi son 10 yılda beş kat arttı.

Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19 için de geri sayım başladı. 26 – 29 Eylül tarihleri arkasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek organizasyonda; arı sütünden Türkiye’nin ilk ve tek keçi sütü bazlı bebek mamasına, arı ekmeğinden doğal zeytinyağlarına kadar birçok organik doğal ve sağlıklı ürün sergilenecek.

Sağlıklı yaşamın uzman isimleri, “Yeşil Trendler” söyleşi alanında bilinmeyenleri konuşacak

Fonksiyonel besinlerin insan sağlığındaki öneminden, ürünlerin üretim ve satın alma aşamasındaki inceliklerine kadar birçok farklı konunun tartışılacağı fuarda, Exponatura ‘’ Yeşil Trendler ‘’ söyleşi alanında merak edilen ve bilinmeyen tüm sorular uzmanlar tarafından konuşulacak.

"Yeşil Trendler" söyleşi alanının önemli konuşmacılarından biri olan Dr. Dilşen Oktay fuarda birçok yanlış bilinen konunun aydınlığa kavuşacağını belirterek, “Natürel zeytinyağı zeytin meyvesinin fiziksel işlemden geçirilmesiyle elde edilebilen tek bitkisel yağdır. Doğru yöntemlerle üretildiğinde, dalındaki zeytin meyvesinin içindeki antioksidan ve vitaminlerin büyük bir çoğunluğunu natürel zeytinyağında bulabilirsiniz. Bu nedenle diğer bitkisel yağlarla kıyaslanamayacak kadar özel bir gıda maddesidir. Natürel zeytinyağlarının sağlığa faydalarına dair bilimsel makalelerin sayısı her gün artmakta ve dünya zeytinyağının değerini fark edip onu el üstünde tutarken bu nadide ürünü satın almak isteyen tüketicilerimizin sadece fiyatına veya asidine bakarak karar vermesi büyük haksızlık. Zeytinyağının kalitesini belirleyen pek çok parametre bulunuyor. Bunların hepsini tüketicinin anlamasını bekleyemeyiz elbette ancak zeytinyağı tadımı konusunda bilgilendirici atölyeler ve eğitimler var. Onlara katılıp temel bilgileri edinmeleri bile kendilerini, sözde zeytinyağı satan sahtekarlara karşı korumalarını sağlayacaktır. Bu anlamda Exponatura 19’ fuarına gelen katılımcılara yapacağımız sunumlar ve tadımlarla birçok konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız ” dedi.

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Küresel organik gıda pazarı büyümeye devam ediyor.

22 ülkeden 17 bin ziyeretçi ağırladı

Son olarak Hindistan, Sri Lanka, Rusya ve Peru’nun katılımcı ülke olarak yer aldığı 10 – 13 Ocak 2019 tarihleri arasında Anadolu’yu İstanbul’a taşıyan Exponatura, 22 ülkeden 17 bin ziyeretçi ağırladı. Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı yerlerinden birçok sektör profesyonelini tek çatı altında buluşturan fuar eczanelerden, marketlere organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılarına kadar geniş bir ticari hedef kitlesine sahip. Fuar ayrıca, uzman konuklarının katılımlarıyla gerçekleşecek konfrans programıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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