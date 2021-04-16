Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak

Başkan Kusen, şunları söyledi: Valiliğimizde turizmle ilgili toplantılar yaparak nasıl geliştiririz, diye çalışıyoruz. Burada hükümetin ve milletvekillerinin partimizin büyük destekleri var. Çok çeşitli projeler üretiliyor. Su turizmden tutun, kültür turizmine kadar yamaç paraşütüne kadar bu alternatifler tamamen masada. Ama tabiki Hasankeyf kültür turizmiyle anılan bir alan. Bu özellikle havza bazında düşündüğünüz zaman GAP turizm alanında en odak noktalarından biridir...