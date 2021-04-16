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Ekonomi Türkiyenin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışın yarın törenle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Köprü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak
Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı yarın açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.

AA

Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.

AA

Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.

AA

Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlayan ve yol güvenliğiyle konforu artırılan köprünün açılışını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.

Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
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Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli tesislerinden olan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapsadığı Dicle Nehri'nin geçtiği Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yatırımcılar, yeni istihdam kapılarıyla umutlanıyor.
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Barajın yapımı sırasında 300 milyon TL harcama tutarıyla Hasankeyf ilçesi 3 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerine, tarihi Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı ise taşları tek tek sökülüp, Dicle Nehri Kıyısı'ndaki Kültürel Park'a taşındıktan sonra yeniden inşa edildi.
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Farklı iş kolları ile istihdamın önünü açan ve ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkı sunacak barajın hizmete alınması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.
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Batman'ın baraj suyu altında kalan 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf ilçesindeki yatırımcılar, suyun yükselmesiyle birlikte eşsiz manzaraların ortaya çıktığı bölgeye gelenler için tur düzenlemek amacıyla tekneler satın aldı.
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Suya indirilen ancak montaj işlemleri süren teknelerle yapılacak ihale sonrası gezi turlarına başlanacak. Bölgeye gelecek turistler, gezi tekneleriyle tarihi eserler ve su altında kalan kalıntıları yakından görme fırsatı bulacak.
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Suyun seviyesine göre yükselip, alçalabilen yüzen limanların da inşa çalışmalarının sürdüğü bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olanlar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.
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'HASANKEYF'İN TURİZM GELECEĞİ PARLAK GÖRÜNÜYOR' <br> <br> Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, bölgenin turizm alanında gelişmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kusen, su ve kültür turizmiyle anılan bölgenin odakta olduğunu kaydederek, pandemi nedeniyle bu yıl çalışmaların ağır yürüdüğünü ancak gelecek yıl bölgeye ziyaretçi akını olacağını kaydetti.
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Başkan Kusen, şunları söyledi: Valiliğimizde turizmle ilgili toplantılar yaparak nasıl geliştiririz, diye çalışıyoruz. Burada hükümetin ve milletvekillerinin partimizin büyük destekleri var. Çok çeşitli projeler üretiliyor. Su turizmden tutun, kültür turizmine kadar yamaç paraşütüne kadar bu alternatifler tamamen masada. Ama tabiki Hasankeyf kültür turizmiyle anılan bir alan. Bu özellikle havza bazında düşündüğünüz zaman GAP turizm alanında en odak noktalarından biridir...
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Kültür turizm geliştirilmesi için mevcut kalelerimiz var. Bu konularda çalışmalar devam ediyor. Bölgenin en büyük müzesi Hasankeyf'te kuruluyor. Kültürel alandaki 'Kültür Park' olarak tabir ettiğimiz eski yerleşimdeki eserlerin taşındığı alanda peyzaj çalışmasıyla birlikte çok güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır göl kenarında...
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Zeynel Abidin Türbesi etrafı taşınan Roma dönemi eserleri Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi, Eyyübi dönemlerinin cami, külliye ve minareleriyle birlikte bir bütünlük arz edecek peyzaj çalışmasıyla başlı başına Hasankeyf'teki en önemli turizm potansiyeli. Tabi ki buna tekne turlarıyla çok iddialıyım ki özellikle Batman Kantar Köprüsü ile Hasankeyf arasında gezdim gördüm. Çok müthiş bir peyzaj var orada...
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Onu inşallah yapacağız, tekne turlarıyla boğaz manzarasından çok daha güzel bir manzarayla gelecek olan turistlerimiz bu alanda tekne turlarıyla seyahat edebilecekler. Yani Hasankeyf'in turizm geleceği parlak görünüyor...
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Bu sene biraz pandemi ve koronavirüs biraz ağır yürüyor ama önümüzdeki sezon Hasankeyf inşallah ekonomik alanda da bize de bir gelir ve getiri sağlayacaktır.
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Title
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle su altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde gezi tekneleri suya indirildi. Montaj ve ihale sonrası hazır hale getirilecek teknelerle tarihi kalıntıları su üzerinde ve yakından görme fırsatı sunulacak. Liman çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yatırımcılar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tarihi ilçenin turizm geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Hasankeyf sular altında kalmaya başladı: Köprünün ayakları görünmemeye başladı
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Ilısu Barajı’nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam etmekte. Baraj göl alanından etkilenen Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşmesi ile Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresinin taşınma işlemleri tamamlandı.
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Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf, suların yükselişinin öncesinde ve sonrasında havadan görüntülendi.
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Çekilen görüntülerde araçların kullandığı köprünün ayaklarının büyük bir kısmının sular altında kaldığı görülürken, su seviyesinin ne kadar yükseldiği gözler önüne seriliyor.
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Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Hasankeyf’te de su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
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Hasankeyf sular altında kalmaya başladı: Köprünün ayakları görünmemeye başladı
Batman'da Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tutulan su miktarındaki artışın başlamasıyla birlikte tarihi antik kent Hasankeyf'te de sular yükselmeye başladı. Hasankeyf'in sular yükselmeden önceki ve sonraki hali havadan görüntülendi.

Hasankeyf-2 Köprüsünde son 30 metre
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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, ay sonunda tek yönlü olarak hizmete açılacak.
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Bölünmüş yoldan oluşan ve aynı zamanda üzerinde yaya geçişi de yer alan köprü, ayakları 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerine inşa edildi. 6 yıldır aralıksız süren çalışmaların ardından 14 ayağı tamamlanan köprünün inşasında sona gelindi.
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1080 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 105 metre yüksekliğindeki köprünün her bir kolonu, bin 800 ton demir ve 10 bin metreküp beton kullanılarak yapıldı. Yüzde 97'si tamamlanan ve tek yönlü olarak ay sonunda hizmete açılacak köprünün diğer yönü ise kalan 30 metrenin tamamlanmasıyla yıl sonunda hizmete alınacak.
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Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla mevcut kara yolunun sular altında kalacak olmasından dolayı yapılan köprünün inşa edildiğini söyledi.
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Koç, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün Türkiye'deki en uzun köprüler arasında yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:
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850 milyon liralık bütçeyle yapılan Batman-Hasankeyf bağlantı yolunda şu ana kadar 750 milyon liralık harcama yapıldı. Köprünün tek yönü bu ay içerisinde tamamlanacak. Diğer yönde ise 30 metrelik kısmın tamamlanmasıyla köprü çift yönlü olarak halkın kullanımına açılacak.
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Türkiye'de özellikle son yıllarda ulaşımda büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Koç, Batman-Hasankeyf bölünmüş yolu aynı zamanda çevre ülkelerle de bağlantıyı sağlayacak. Çevremizdeki ülkelerin Anadolu'nun diğer noktalarına ulaşımları noktasında bizim yüzümüzü ağartacak bir proje. değerlendirmesinde bulundu.
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Hasankeyf-2 Köprüsünde son 30 metre
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde inşa edilen 1080 metre uzunluğundaki köprünün yüzde 97'si tamamlandı. Ay sonunda tek yönlü olarak hizmete açılacak Hasankeyf-2 Köprüsü, kalan 30 metrenin de inşa edilmesiyle yıl sonunda çift yönlü olarak ulaşıma açılacak.

Video: Hasankeyf Hasankeyf’e veda ediyor: Tarihi şehrin sular altında kalmadan önceki son görüntüleri

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