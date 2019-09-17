Ekonomi Türkiyenin en uzun soluklu yelken organizasyonu 8 ülkeden 800 yelkenci yarışacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin en uzun soluklu yelken organizasyonu: 8 ülkeden 800 yelkenci yarışacak

Türkiye’nin en uzun soluklu yelkenli yarışlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup bu sene 28-29 Eylül’de düzenlenecek. Yerli ve yabancı 800’e yakın yelkenci İstanbul Boğazı’nı rengarenk boyayacak. Bu yıl 18’incisi düzenlenen organizasyonun bugüne kadar ülke tanıtımına katkısı 28 milyon euro’ya dayandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarışlara 8 ülkeden 80 yelkenli ve 800’e yakın yelkenci katılacak.
Yarışlara 8 ülkeden 80 yelkenli ve 800’e yakın yelkenci katılacak.

Türkiye’nin en uzun soluklu yelken organizasyonlarından Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bu sene 18’inci kez dünyanın farklı ülkelerinden yelkencileri İstanbul’da buluşturacak. 28-29 Eylül’de gerçekleşecek ve Boğaz’da yılın en renkli günlerine ev sahipliği yapacak organizasyon, bu yıl beşinci kez Turkcell Platinum desteğiyle düzenlenecek. Yarışlara 8 ülkeden 80 yelkenli ve 800’e yakın yelkenci katılacak.

Geride kalan 17 yılda Türkiye’nin tanıtımına çok önemli bir katkı sunan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, dünyanın dört bir yanında İstanbul Boğazı’nın ve Türkiye’nin konuşulmasını sağlıyor.

Yelken için İstanbul’un da ön plana çıkmasını sağlayan organizasyon sayesinde birçok yabancı turist ve yelkenci ilgisini Türkiye’ye çeviriyor. Bu sayede ülke tanıtımına yaklaşık 28 milyon euro’luk bir katkı sağlanıyor. Ortalama 60 bin euro değerinde yelkenlilerin yer aldığı yarışa bugüne kadar katılmış olan en pahalı tekne ise 500 bin euro idi.

Tüm İstanbulluları bekliyoruz

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Ülkemizin ve dünyanın gözbebeği İstanbul Boğazı’nda böylesine prestijli bir turnuvayı sporseverlerle buluşturmanın heyecanını ve keyfini yaşıyoruz. Turkcell Platinum olarak bir yandan müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunarken bir yandan da Bosphorus Cup gibi özel turnuvalara destek vererek ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz.

Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, Boğaz’ı da yelkenleriyle renklendirecekler. Tüm yelkencilere şimdiden keyifli yarışlar dilerken, İstanbulluları da Boğaz’daki bu büyük şöleni izlemeye davet ediyorum.

TURKSPORU’nun da en büyük destekçisi olarak, sporumuzun ileri gitmesi, spor yoluyla Türkiye’nin tanıtımının daha iyi yapılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Deniz temizliği de yapılacak

Turkcell Platinum Bosphorus Cup bu sene önemli bir sosyal sorumluluğa da imza atılacak.

Deniz temizliği etkinliğinin de yapılacağı organizasyonda, Boğaz’ı rengarenk boyayacak olan yelkenler, denizlerin kirlenmesine dikkat çekmek amacıyla ‘Temiz Deniz’ temasıyla yarışacak. Ayrıca organizasyon kapsamında yarışların olacağı gün, denizlerden çıkarılan atıklardan oluşturulan sanat eserleri de sergilenecek. Ayrıca etkinlik boyunca kullanılacak tüm malzemeler geri dönüşüme uygun olarak hazırlanacak.

  • Büyük heyecan Boğaz’da başlayacak
  • İki gün boyunca sürecek ve üç yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı’nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı’nda tekneler Dolmabahçe’den saat 12.00’de start alacak, Anadolu Hisarı’ndan dönerek Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, 29 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

7 kilogramlık kristal gümüş kupa yeni sahibini bekliyor

Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın şampiyonuna verilecek ‘Döner Trofe Kupası’, geçen yılın şampiyonu İstanbul Cerrahi Cheese tarafından organizasyonu düzenleyen ORG Sports Management’a teslim edildi.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın devir teslim töreninde kupa, İstanbul Cerrahi CEO'su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan ve İstanbul Cerrahi Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran tarafından ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon’a verildi.

Organizasyon ekibine teslim edilen ve tamamen kristal malzemeden üretilen gümüş kupa, 2002 yılından bu yana devam eden yarışlara özel olarak Türk tasarımcı Can Yalman tarafından dizayn edildi. 7 kg ağırlığındaki gümüş kupa bu yıl 29 Eylül’de şampiyon takımın ellerinde havaya kalkacak.

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