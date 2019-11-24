Türkiye'nin en yüksek barajı, 750 bin nüfuslu kenti aydınlatacak

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 750 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 154 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılı Nisan ayında devreye girmesi planlanıyor.

OYNAT 01:52 Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 85 metre gövdeye ulaşıldı Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 85 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. BiP'te paylaş

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Günde 6 bin 500 metreküp beton dökülüyor

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak.

FOTOĞRAF 14 Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Artvin'deki Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ile 4 köyü su altında bırakacak. Yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 7'NCİ KEZ TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR: 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut yapılacak, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin çalı türü peyzaj bitkisi dikilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2'nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi, inşaatların tamamlanmasının ardından gelecek yıldan itibaren bu bölgeye taşınmaya başlayacak. İLÇEYE ZİYARETÇİ AKINI: Yeni yerleşim yerinde altyapı çalışmalarında sona gelinirken, sular altında kalacak Yusufeli ilçesi ise şu günlerde en hareketli günlerini yaşıyor. İlçe, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İlçeyi su altında kalmadan önce son kez görmek isteyen ziyaretçiler, proje çalışmaları ve taşınma süreci süren Yusufeli’ni cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Turizm acenteleri de tur kapsamında düzenlenen programlara Yusufeli'ni de dahil edip, ilçeyi gezdiriyor. Ziyaretçiler, çektikleri fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 'SON KEZ GÖRMEYE GELDİK': Kocaeli'den turla ilçeyi ziyarete gelen Edanur Kalyoncu, sular altına kalacak ilçeyi son kez görme fırsatı bulduklarını söyleyerek, Kocaeli’den buraya Artvin’in bilmediğimiz, görmediğimiz bütün güzelliklerini görmeye geldik. Tabi Yusufeli de bunların içinde. Çünkü 2 yıl sonra bu güzelliğin, buradaki hatıraların yok olacağını, sular altında kalacağını öğrendik, burayı görmeye geldik dedi. 'KARADENİZ MUHTEŞEM': Kafilede yer alan Ebru Bilgin ise Karadeniz coğrafyasına hayran kaldıklarını, ancak ilçenin sular altına kalmasının yörede pek çok anıları olan insanları duygulandırdığı gözleminde bulunduklarını anlattı. Bilgin, Gezip görmek amacıyla geldik. Karadeniz’i çok merak ediyorduk, onun için geldik. Karadeniz muhteşem bir yer. Yusufeli de sulara gömülecek, tabi üzücü bir durum. Son kez de olsa buraları görme fırsatımız oldu diye konuştu. Baba ocağı ilçeyi ziyarete gelen Uğur Şengel de, Ata topraklarım olan Yusufeli'nin çok kısa zamanda sular altında kalacağını duyduk. Hem ata toprağımız olan diğer ilçeleri gezmek, hem de Yusufeli’nin son halini görmek amacı ile İzmit'ten geldik. İnşallah bundan sonra diğer ilçelerin başına böyle olaylar gelmez. Hem ata topraklarımız, hem de tarihi kültürel yapılarımız korunmuş olur ifadelerini kullandı. 'YUSUFELİ'Nİ ÖZLEYECEĞİZ': Merak eden insanların ilçeye akın ettiğini kaydeden turizmci İlker Kalyoncu ise, İlçe sular içerisinde kalacak, az zaman kaldı belki de. Son haliyle insanlarımızın görmesi için buraya gelip son haliyle Yusufeli’ni görmesini, tarihi fotoğraflarını almasını istiyoruz. İki sene sonra buraya geldiğinde sular altında kaldığını göreceklerini anlatıyoruz. İnsanlar merak ediyor. Buraya insanların akın ettiğini gördük dedi. YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ: Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis’e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da yerleşim merkezi, yeniden Ersis’ten Öğdem’e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin’in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize’den Artvin’e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem’den bugünkü merkezi olan Ahalt’a nakledildi. YUSUFELİ BARAJI VE HES: Artvin’de, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2 bin 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Su altında kalacak Yusufeli'ne ziyaretçi akını Su altında kalacak Yusufeli'ne ziyaretçi akını Su altında kalacak Yusufeli'ne ziyaretçi akını Su altında kalacak Yusufeli'ne ziyaretçi akını Artvin'de yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altına kalacak olan Yusufeli ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilip 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçeyi baraj suları altında kalmadan önce görmek için gelen ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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"4 bin 500 kişi, 24 saat esaslı çalışıyor"

Yusufeli Baraj İnşaatı Müdürü Ferudun Ünsal, Türkiye’nin en yüksek baraj inşaatında 154 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığını belirterek, "Yaklaşık 4 bin 500 personelle birlikte 24 saat esası ile çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Barajımız, 2013 yılı Nisan ayıyla beraber imalata başlamış olup 154 metrelik gövde yüksekliğini tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 1 yıl önce başlayan gövde betonu imalatımızda 154 metrelik seviyeye geldik. Önümüzdeki yıl ekim ayının sonunda da gövde imalatımızı tamamlayıp, 2021 yılı nisan ayında enerji üretimi yapılması planlanmaktadır. Gece gündüz kesintisiz bir vaziyette çalışmaktayız. Bu barajla beraber yaklaşık 70 kilometrelik lokasyonda yol çalışmalarımız var. Bunları da yine önümüzdeki yılın sonunda baraj imalatının bitimiyle beraber tamamlayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği tarihte, gelecek yıl sonunda gövde imalatının bitirileceğini söyleyen Ünsal, "2021 nisan ayında da enerji üretecek duruma geleceğiz. Bu barajımızın ülke ekonomimize katkısı yıllık 250 milyon dolar olması bekleniyor. Baraj, Erzurum ili büyüklüğündeki bir kentin enerjisini karşılayacak" diye konuştu.

GÜNDEM Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatı Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövdeye ulaşıldı

Çoruh Havzası'na 143 proje planlandı

Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, dünyada Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yıllık ortalaması ise 6,3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır.

Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megavat kapasiteyle yılda 8.631 gigavat elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.