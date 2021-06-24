Ekonomi Enerjide kritik adım Yarın hizmete girecek iki ilin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide kritik adım: Yarın hizmete girecek iki ilin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak

Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi yarın faaliyete başlıyor. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan gemi Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturarak enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak. Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi tek başına Hatay ve Osmaniye'deki konutların bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin günlük gaz kapasitesinin yüzde 8,2sini Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi sağlayacak
Türkiye'nin günlük gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi sağlayacak

Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, doğal gaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek. Söz konusu kapasite, Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturuyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın faaliyete başlayacak Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak.

Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi yarın hizmete giriyor.
Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi yarın hizmete giriyor.

Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini karşılayabilecek. Nisanda Hatay'a ulaşan geminin toplam doğal gaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor.

Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan gemi Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturacak.
Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan gemi Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz

Türkiye'deki diğer FSRU ve depolama yatırımları

FSRU'lar, boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan doğal gaz tedarik edilmesini sağlıyor.

Ertuğrul Gazi, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olsa da Türkiye'de daha önce faaliyet göstermeye başlayan Etki Liman FSRU Tesisi de bulunuyor. Günlük 28 milyon metreküp gaz girişi sağlayabilen tesis, İzmir Aliağa'da yer alıyor.

Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi tek başına Hatay ve Osmaniye'deki konutların bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek.
Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi tek başına Hatay ve Osmaniye'deki konutların bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

BOTAŞ'ın günlük 37 milyon metreküp kapasiteli Marmara LNG Terminali'nin yanı sıra, yine İzmir Aliağa'da yer alan Egegaz LNG Terminali de sisteme günlük 40 milyon metreküp doğal gaz verebiliyor. Böylece, Türkiye’deki LNG ve FSRU tesisleriyle sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesi 133 milyon metreküpü buluyor.

Enerjide fiyatları düşürecek yeni adım: Ertuğrul Gazi Türkiye'ye doğru yola çıktı
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Enerjide fiyatları düşürecek yeni adım: Ertuğrul Gazi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Yeni FSRU tesisi için çalışmalar sürüyor

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi günlük 40 milyon metreküp, Silivri Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ise günlük 25 milyon metreküp doğal gazı sisteme verebiliyor.

Öte yandan, Türkiye Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile günlük 17,3 milyon metreküp, TürkAkım ile 46,9 milyon metreküp ve Mavi Akım ile 47,3 milyon metreküp gazı sisteme verebiliyor. İran gazının günlük kapasitesi ise 28,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Ertuğrul Gazi gemisi
Ertuğrul Gazi gemisi

Böylece, boru hatları, LNG, yeraltı depoları ve FSRU tesisleriyle Türkiye doğal gaz şebekesine mevcut durumda günlük 338 milyon metreküp doğal gaz girişi sağlayabiliyor.

BOTAŞ tarafından inşası süren Saros FSRU tesisiyle günlük 28 milyon metreküp kapasitenin oluşturulması hedeflenirken, Tuz Gölü’nde günlük gaz depolama kapasitesinin 80 milyon metreküpe ve Silivri Depolama tesisinde günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi'nin tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi Türkiye'de
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