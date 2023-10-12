Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı dokuz ayda 9,2 milyar dolara yükseldi

"İhracatımız hem değerde hem de miktarda önemli şekilde yükseldi. Ürünlerimizi geçmişte az alan ülkeler şu an daha fazla almaya başladı. İtalya bu duruma bir örnektir. İhracatımız 10 milyar dolara yaklaştı. İhracatımızın ve sektörümüzün ihracatından memnumuz ve başarıyı daha da yükseltmek için çalışacağız. Ülkemizin potansiyeli yüksek ve ürünleri kalitelidir. Gelecek dönemlerde ihracatımızın ulaştığı seviye herkesi mutlu edecektir."