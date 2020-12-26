Ekonomi Türkiyenin ilk lityum üretim tesisi açıldı Kapasitesi 600 tona yükselecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı: Kapasitesi 600 tona yükselecek

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı. Tesiste otomobillerin, telefonların ve elektrikli araçların üretiminde kullanılan lityum Türkiye'de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek. Pilot tesis ilk etapta yıllık 10 ton lityum üretecek. Tesisin kapasitesi 600 tona kadar yükselecek. Üretilecek lityum yerli araçların bataryasında da kullanılacak kalitede olacak.Bugüne kadar Türkiye'nin lityum ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanıyorken üretime geçen yeni tesis ile geleceğin enerjisi Türkiye'de üretilmeye başlanacak.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde geçtiğimiz haftalarda ilk lityum karbonat üretilmişti.
Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde geçtiğimiz haftalarda ilk lityum karbonat üretilmişti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretim tesisi bugün açıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG'un pillerinde yerli üretim lityum kullanmayı planlıyoruz
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İLK ETAPTA 10 TON LİTYUM ÜRETECEK

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla gerçekleşti.

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600 TONA KADAR YÜKSELECEK

Pilot tesis ilk etapta yıllık 10 ton lityum üretecek. Tesisin kapasitesi 600 tona kadar yükselecek.

Tam kapasite üretimle birlikte yıllık yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YARISINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açılışta yaptığı konuşmada "Eskişehir Kırka'da hayata geçen pilot tesisimiz ilk etapta yıllık 10 tonluk lityum üretimi yapacak. Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde, yıllık 600 tonluk bir üretimle inşallah Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

YERLİ ARAÇLARIN BATARYASINDA DA KULLANILACAK

Üretilecek lityum yerli araçların bataryasında da kullanılacak. Bakan Dönmez daha önce yaptığı açıklamada" Lityum, birçok farklı alanda ve özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılmasıyla yerli teknolojinin gelişimine nitelikli bir katkı sağlayacak. Tabletler, telefonlar ve mobil cihazlarda batarya yapımında kullanılan lityum, yerli aracımızın bataryasında da kullanılacak kaliteye sahip olacak” diye konuşmuştu.

21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ MADENLERİNDEN BİRİ

Batarya sektörü için büyük önem arz eden lityum karbonat, cam ve seramik sektöründe de kullanılıyor. Lityum karbonat üretimi gelecekte çok önemli bir yer tutuyor. 21. Yüzyılın en önemli madenlerinden biri olan lityumun birçok teknolojik araç için kullanılmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda lityum ihtiyacının daha da artması bekleniyor. Bugüne kadar Türkiye'nin lityum ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanıyordu. Ancak üretime geçen yeni tesis ile geleceğin enerjisi Türkiye'de üretilmeye başlanıyor.

LİTYUM NERELERDE KULLANILIR?

Lityum elektrikli ve hibrit otomobiller, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve istasyonlarda kullanılıyor.

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