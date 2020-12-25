Ekonomi Türkiyenin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak

Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı açılış Eskişehir'de gerçekleşecek. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesiste kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

Yıllık 10 ton lityum

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz
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Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz

  • Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis, gazeteciler tarafından görüntülendi.

İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak
EKONOMİ
İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak

İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak
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İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak

Türkiye bordan lityum üretecek
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Türkiye bordan lityum üretecek
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