Türkiye’nin kararı İsrail’i sıkıntıya soktu

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin İsrail ile tüm ticareti durdurmasının yankılarını değerlendirdi. İstanbul’da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Bolat, İsrail'in bölgede vahşice tutumunu, Gazze'deki masum halka yönelik saldırılarını, taş üstünde taş bırakmadığını herkesin gördüğüne dikkat çekti.

2 MAYIS’TAN BU YANA TÜM TİCARETİ KESTİK

Bolat, “Biz Türkiye olarak bu konuda son derece tutarlı bir politika izledik. Hadisenin başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız çatışmaları engellemek, bu katliam düzeyindeki saldırıların engellenmesi için diplomasi, siyasi temas, ikili düzeyde, uluslararası düzeyde her türlü zorlamaları yaptılar. İsrail'in yeni bir katliam boyutuna geldiğini fark ettiğimiz andan itibaren ve Türkiye'den giden yardımları engellemeye başladıklarını ve bunu devam ettirdiklerini görünce Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bu konuda değerlendirmeleri yaptık. 2 Mayıs itibarıyla Türkiye'den İsrail'e ihracat ve ithalat anlamında herhangi bir ticaret yapılmamaktadır” dedi.

İSRAİL MAL BULMAKTA ZORLANIYOR

Türkiye’nin bu kararı alırken Filistin’i de düşünmek zorunda olduğuna dikkat çeken Bolat, “Filistin'le ticaretimiz açıktır. İsrail, Türkiye'nin bu kararından sonra, gerek enflasyon artışı, gerekse hızlı şekilde mal bulamama gibi ciddi sıkıntılar çekti. Türkiye'den geçmişte malını 1 günde ekonomik olarak alabiliyordu. Türkiye'nin ciddiyetini ve kararlılığını görmüş oldular. Orada bir insanlık dramı, katliam ve vahşet var. Her zaman olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.

MAYIS İHRACATINDA REKOR İŞARETİ VAR

Son dönemde ihracatta gerçekleştirilen rakamlar hakkında bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracatının iyi geleceğine işaret eden Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamını yakalama amacında olduklarını, bunun da işaretlerinin bulunduğunu dile getirdi. Bolat, mayıs ayı ihracatında geçen yılın aynı ayının üzerinde bir rakama ulaşılacağının altını çizerek, ihracat rakamlarının mayısta yüksek olacağını anlattı.







