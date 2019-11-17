Ekonomi Türkiyenin lokomotif şirketleri arasına girdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin lokomotif şirketleri arasına girdi

Erkunt Traktör, ihracat markası ArmaTrac ile 24 ülkeye yaptığı ihracat sonrasında Forbes Türkiye'nin, "Türkiye'nin Lokomotif Şirketleri" listesinde oransal olarak en çok büyüyen ilk 10 şirket arasında yerini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolga Saylan
Tolga Saylan

Ülkemizi ayakta tutan, sürdürebilir başarı hikayeleri yazarak Forbes araştırmasında yer alan tüm şirketleri kutladığını belirten Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, Türk çiftçisinden aldıkları feyz ile dünya çiftçisi için de çalıştıklarını ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktör markasının yurt dışında üretilmeye başlanması noktasına geldiklerini söyledi.

"ÇİFTÇİNİN SESİNİ DİNLİYORUZ"

"Dünya markaları yaratmak için çabalayan bir ülkenin, dünyaya ihraç ettiği markalardan birisi olmak yalnız Erkunt'un değil, Türkiye'nin de başarısıdır" diyen Tolga Saylan, sözlerine şöyle devam etti: "Forbes Dergisi'nin düzenlediği Türkiye'nin Lokomotif Şirketleri araştırmasında, Türkiye'nin 2019'un ilk dokuz ayında ihracatı yüzde 2,56 artış ile 132,5 milyar, son 12 aylık ihracatı ise 180,2 milyar dolara ulaşmasında önemli rol oynayan şirketler arasında Erkunt Traktör de yerini aldı. Bugün firmalar dünyada marka olabilmek için globalleşmek ve sınır dışına çıkabilmek zorundalar. Ama bir dünya markası olmanın ilk adımı önce var olduğunuz ülkede kalıcı, güven kazanmış ve rekabete açık bir marka olabilmektir. Kendi sektörünüzde öne çıkmış, tüketiciyi anlamış-güvenini kazanmış ve dünya markaları arasına girebilecek yetkinliği edinmiş olmak çok önemli. Biz kurulduğumuzdan beri çiftçinin sesini dinleyerek tasarımlarımıza yön verdik. Bir yandan da sektörün sorunlarına, çiftçinin sektörle ilgili sıkıntılarına, bu sıkıntıları giderecek çözümleri bulmak için oluşturulan platformlarda aktif görev almaya, dünyadaki sektörel gelişmeleri takip etmeye ve Türkiye'deki sektörün dünyaya entegrasyonunda görev almaya çok önem verdik"

"SANAYİ, EKONOMİK BÜYÜMENİN MERKEZİDİR"

Ekonomik büyümenin merkezinde sanayi olduğuna dikkat çeken Saylan, "Biz büyüteceğiz, yatırım yapacağız, ürünlerimizi yurt dışına satacağız ki; ülkeye para gelsin, milli gelirimiz artsın. Erkunt Traktör, çiftçi dostlarımıza yıllar önce bir söz verdi; biz Türkiye'nin traktörü olacağız ve dünya markalarıyla rekabet edecek kadar kaliteli ve ekonomik ürünler tasarlayacağız. Türkiye'de istihdam yaratmaya, ar-ge çalışmalarımızla yeni teknolojiler geliştirmeye, çiftçilerimizi dinleyerek onların işini ve hayatını kolaylaştıracak ürünler tasarlamaya ve Türkiye'nin kalkınması için üretmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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