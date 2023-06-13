Türkiye'nin meyve sebze ihracatı 250 milyon dolara yaklaştı

"Sektörümüzün en çok ihraç ettiği ürünler şeftali, domates ve limon oldu. Şeftalide yüzde 123'lük artışla 56,8 milyon dolarlık, domateste yüzde 44 artışla 38,4 milyon dolarlık, limonda 22 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. İhracatta yüzde 7 artış ve 85,9 milyon dolarla Rusya birinci, yüzde 90 artış ve 34 milyon dolarla Romanya ikinci, yüzde 47 artış ve 26,5 milyon dolarla Ukrayna üçüncü sırada yer aldı."