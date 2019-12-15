Ekonomi Türkiyenin Otomobilinden hayatı kolaylaştıran teknoloji Akıllı yaşamın merkezine yerleşecek
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'Türkiye'nin Otomobili'nden hayatı kolaylaştıran teknoloji: Akıllı yaşamın merkezine yerleşecek

'Türkiye'nin Otomobili'nden hayatı kolaylaştıran teknoloji: Akıllı yaşamın merkezine yerleşecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak. Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor. Akıllı otomobil; fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.

Haber Merkezi AA
Otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşecek.
Otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşecek.

TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

  • Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

'Türkiye'nin Otomobili' ekibinden Almanya'ya çıkarma: 2022'de pazara çıkacak
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'Türkiye'nin Otomobili' ekibinden Almanya'ya çıkarma: 2022'de pazara çıkacak

Otomobil, akıllı yaşam orkestra şefine dönüşüyor

Gürcan Karakaş'ın da bugüne dek pek çok kez vurguladığı gibi "konusunun uzmanı ve dünyanın en iyileriyle" çalışıldığı her fırsatta dile getirilen TOGG, bu yeni ileri teknoloji ürünü uygulamayla akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam orkestra şefine dönüştürüyor.

  • Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kuruyor, akıllı cihazları kontrol etmeyi sağlıyor, bazı fonksiyonlarını da diğer akıllı cihazlardan kontrol edebilmeye olanak sunuyor.

Akıllı yaşam platformu, akıllı telefon, akıllı ev sistemleri, dijital asistan, akıllı şebeke gibi nesnelerin internetine bağlı tüm akıllı cihazların API'larını bünyesinde toplayarak arka plan yazılımında aynı zamanda tümünün komutlarına erişiyor.

Yerli otomobili Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı
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Yerli otomobili Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı

Otomobil, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor

Günümüzde evlerdeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla, her biri ayrı ayrı uygulamalar indirilerek kontrol edilebiliyor.

TOGG’un söz konusu yeni teknolojisi ise otomobili bağlantılı olmanın bir adım ötesine geçirip akıllı ev cihazları, akıllı şebeke ve diğer tüm internete bağlı cihazlarla entegre bir takım olarak çalıştırıyor. Otomobil, aynı zamanda yaşamın birçok farklı alanında, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor.

Geliştirdiği aracın elektrik-elektronik mimarisini 2025 ve sonrası çözümlere temel olacak şekilde tasarlayan TOGG'un akıllı yaşam teknolojisi sayesinde de akıllı otomobil; fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.

Otomobilde yeni yıl öncesi indirim kampanyalarında son 20 gün
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Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markaların duyurularından derlenen bilgilere göre, aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan markaların rekabetiyle geçiyor.
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Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç teşviki, sıfır faiz, 36 aya varan vade seçenekleri, takas indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.
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Renault <br> <br> Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, aralıkta, hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin 900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Firma ayrıca aralık ayına özel yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan model araçlar için Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. Hafif ticari araçlarda da 31 Aralık'a kadar geçerli kampanya yapan Renault, Kangoo Express modellerinde liste fiyatı üzerinden 6 bin, Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde liste fiyatı üzerinden 4 bin 500 lira indirim uyguluyor.
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Fiat <br> <br> Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea modelini 32 bin 50 lira peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor. Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler ise 15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda Egea ailesi modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle maksimum 50 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model sıfır kilometre Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli olacak. Ayrıca Fiat 500 ailesi üyesi 139 bin 900 liradan başlayan 500X SUV Cross ile 112 bin 900 liradan başlayan 500L Cross modellerinde ise bin 500 lira ve üzeri aksesuar alımında araç bedelinde yüzde 10 indirim kampanyası 31 Aralık'a kadar devam edecek.
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Ford <br> <br> Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi satın alımlarında geçerli indirimler yapıyor. Paket kapsamında Fiesta ve Yeni Focus Titanium model otomobillerde 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanı, Kuga, EcoSport ve Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek. Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde de 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredili kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.
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Toyota <br> <br> Toyota'nın, Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası çerçevesinde Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faizi kampanyası 31 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak. Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde 0 faizli finansmanla yıl sonuna kadar bayilerinde satışa sunuluyor.
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Hyundai <br> <br> Hyundai, yerli üretim İ20 modelinde yıl sonuna kadar 50 bin lira, 24 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz ve hurda teşvikiyle 21 bin 500 liraya kadar indirime gideceğini açıkladı. Tucson modellerinde 5 bin 500 liraya varan takas desteği ve 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 Kona modellerinde 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz veya hurda teşvikiyle 17 bin 500 liraya kadar indirim ve Elantra modellerinde ise 3 bin 250 liraya varan takas desteği ya da 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz kampanyaları 31 Aralık'a kadar sürecek.
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Peugeot <br> <br> Peugeot, sınırlı sayıda cam tavanlı 208 Signature 1.5 BlueHDi dizel düz vites modelini hurda teşvikiyle 106 bin 900 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. 208, 2008 ve 301 modelleriyle Rifter düz vitesli versiyonunda 26 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, 3008 ve 5008 modelleriyle Rifter otomatik vitesli versiyonunda 40 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz ve Partner Van, Boxer Van ve Expert Van modellerinde ise 45 bin lira 15 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyaları yıl sonunda tamamlanacak.
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Honda <br> <br> Honda da CR-V modellerinde 100 bin lira finansman desteği, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, Yeni Civic Sedan modelinde de 60 bin lira, 18 ay veda ve yüzde 0,49 faiz fırsatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.
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Citroen <br> <br> Aralık ayına özel kampanyalar hazırlayan Citroen, C5 Aircross SUV modelinde 40 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz seçeneği, diğer tüm Citroen binek ve ticari araç modellerinde ise 50 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0,59 faiz seçeneğini devreye aldı.
Otomobilde yeni yıl öncesi indirim kampanyalarında son 20 gün
Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti.


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