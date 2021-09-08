Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjiye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Dönmez, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştığını bildirdi.

EKONOMİ Rüzgar ve güneş enerjimiz artıyor

TÜRKİYE AVRUPA'DA 5'İNCİ

Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci konumda olduğunu aktaran Dönmez, "Yine jeotermal enerjide Avrupa birinciliği ve dünya dördüncülüğü, hidroelektrikte Avrupa ikinciliği ve dünya dokuzunculuğuna sahibiz. Son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğimiz güneş enerjisinde, rüzgarda ve biyokütlede ise Avrupa sekizincisi konumundayız" ifadelerini kullandı.

2002'YE GÖRE 526 KAT ARTTI

Dönmez, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında önemli bir aşamayı geçtiğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki toplam kurulu gücümüzün yüzde 10,2'sine denk gelen rüzgar enerjisi santrallerimiz giderek daha güçlü dönecek. 1998'de İzmir'de ilk rüzgar türbinin kurulmasıyla başlayan rüzgar enerjisi hikayemizi teşvikler ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projelerimizle geliştirdik. 2002'de sadece 19 megavat olan rüzgar kurulu gücünde 526 katlık devasa bir artış sağladık" dedi.

REKLAM

12 MİLYON HANE YARARLANIYOR

Türkiye'de yerli rüzgar enerjisi ekipmanı üreten 16 tesis bulunduğu belirten Dönmez, "15 bin kişiye istihdam sağlayan, 12 milyon hanenin elektrik tüketimini karşılayan ve senelik 5,8 milyar metreküplük doğal gaz ithalatını engelleyen rüzgar enerjimizle üretim, istihdam ve cari açığın kapanması için büyük bir destek sağlıyoruz. Türkiye'nin geleceği ve doğamızın korunması için de dönüştürücü bir role sahip olan rüzgar enerjisi santrallerimiz sayesinde 12,5 milyon ton karbondioksit salımını engelliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ Türkiye 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor