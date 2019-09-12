Ekonomi Türkiyenin rüzgarı büyümeye devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Türkiye'nin rüzgar'ı büyümeye devam ediyor

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 246 megavatlık rüzgar enerjisi santrali devreye alındı. Haziran ayında rüzgardan elde edilen enerji Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 7,42'sini karşıladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında il bazında rüzgarda toplam kurulu kapasite sıralamasında yüzde 19,20 ile İzmir ilk sırada yer alırken bu ili yüzde 14,90 ile Balıkesir izledi.

Haber Merkezi AA
Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu yayımlandı.
Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu yayımlandı.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü bu yılın ilk 6 ayında 246 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla 7 bin 615 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) ocak-haziran dönemine ilişkin "Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından yüzde 71,85'i Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Mevcut projelerin yüzde 13'ü Akdeniz, yüzde 10,01'i Anadolu bölgesinde bulunuyor.

İzmir ilk sırada yer alıyor

Türkiye'de yılın ilk yarısında il bazında rüzgarda toplam kurulu kapasite sıralamasında yüzde 19,20 ile İzmir ilk sırada yer alırken bu ili yüzde 14,90 ile Balıkesir izledi. Manisa yüzde 8,80'lik payı ile rüzgar enerji santrallerinde üçüncü sırada yer aldı. Manisa'yı yüzde 6,64 ile Çanakkale takip etti.

  • Kurulu güce ek olarak toplam 619,3 megavat kapasiteli 17 rüzgar enerji santrali ise halen inşaat halinde bulunuyor.

Rapora göre, bu yılın ocak-mart döneminde rüzgardan sağlanan elektrik oranı yüzde 8'in altına inmedi ancak sonraki aylarda mevsimsel sebeplerle düşüş görüldü.

  • Haziran ayında rüzgardan elde edilen enerji Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 7,42'sini karşıladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgar enerjisinin Türkiye enerji yelpazesindeki payının özellikle son 7 yılda 3 kat büyüdüğünü belirtti. Yıldırım, "Türkiye'nin rüzgarda yakaladığı büyüme hızını önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi gerekiyor. Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) 2020 Aralık ayında sona erecek. Biz rüzgarda büyümenin devam etmesi için yeni YEKDEM fiyatının hem sürdürülebilir hem de finanse edilebilir bir çıpa fiyat getirmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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