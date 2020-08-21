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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin sondaj gemileri

Türkiye'nin sondaj gemileri

Son yıllarda sondaj çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Akdeniz ve Karadeniz'de tam donanımlı ve çok amaçlı araştırma gemilerini görevlendirdi. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa, Fatih ve Yavuz gemileriyle hidrokarbon arayan Türkiye, Karadeniz ve Marmara'da arama yapan Oruç Reis sismik araştırma gemisini de Doğu Akdeniz'e indirmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi.
Fatih sondaj gemisi.

Sondaj çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Akdeniz ve Karadeniz'de yerli üretim gemileri görevlendirdi. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa, Fatih ve Yavuz gemileriyle hidrokarbon arayan Türkiye, Karadeniz ve Marmara'da arama yapan Oruç Reis sismik araştırma gemisini de Doğu Akdeniz'e indirmişti.

FATİH SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih' geçen yıl arama çalışmalarına başladı. Fatih, 30 Ekim'de Alanya-1 adlı kuyuda ilk sondajı yaptı. Ardından ikinci sondaj için Finike- 1 alanına geçti, sondaj çalışmalarına burada devam ediyor.

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YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, 20 Haziran'da Kocaeli Dilovası'ndan yola çıktı, Antalya ve Taşucu limanına uğrayarak son yüklemeleri yaptı. Daha sonra da Doğu Akdeniz'e ulaştı. Gemi, KKTC'den alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondaja başlayacak.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

2013'te petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere envantere giren sismografik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz bölgesinde sismik arama çalışmalarına başladı. 2017 yılında ise Akdeniz'e gitti. Gemi şu anda Doğu Akdeniz'de arama çalışmaları yapıyor.

KANUNİ GEMİSİ

2012 yılında Güney Kore’de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen sondaj gemisine ‘Kanuni’ ismi verilmişti.

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

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ORUÇ REİS

Faaliyete 15 Ağustos 2017'de başlayan ve yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan gemi, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden de görülebiliyor.Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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