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Ekonomi Türkiyenin ticaret hacmi yüzde 30 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ticaret hacmi yüzde 30 arttı

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısı’nda ihracatın artmasından kaynaklı yaşanan yoğunluğun ardından incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, ticaret hacminin yüzde 30 arttığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Türkiyenin ticaret hacmi yüzde 30 arttı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sarp sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısı’nda ihracatın artmasından kaynaklı yaşanan yoğunluğun ardından Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

Gümrük kapsında görevli personelle bayramlaşan daha sonra alanı gezerek tır sürücüleriyle bayramlaşan Bakan Muş, burada yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Muş şunları söyledi, “ burada ki rakamlara baktığımız zaman, 2020 yılı Ocak ayı ile 2021 yılı Ocak ayını mukayese yaptığımız zaman, ortalama bizim çıkışlarımız yüzde 30 artmış durumda. Bir artış söz konusu. Bu işlemleri daha hızlı nasıl çözeriz hızlandırabiliriz onun müzakerelerini yaptık. Bu anlamda gerekli komşu diğer ülkelerle hem ihracatımızı yaptığımız hem de transit ticaretimizi yaptığımız ülkelerin ilgili bakanlarıyla da görüşeceğim” dedi.

“Ticaret hacmimiz yüzde 30 artmış durumda”

Sahayla alakalı bazı çalışmalarımız olacak olacağını ifade eden Muş, “ gümrüğümüzde alakalı bazı çalışmalarımız olabilir. Önümüzdeki hafta bir heyetimiz buraya çalışmalar yapmak için gelecek. Optimizasyonu daha fazla nasıl arttıra biliriz onun derdindeyiz. Bizim ticari hacmimiz yüzde 30 artış söz konusu bizim ihracatımızın ve dış ticaretimizin önümüzdeki yıl ve 2023 ‘yılına kadar daha artacağınız tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu artışı nasıl çöze biliriz gümrük işlemlerini nasıl daha hızlı yapabiliriz onun hesabındayız. Bütün bunlarla alakalı şimdiden tedbirlerimizi alalım ki, hem nakliyecimiz hem lojistik şirketlerimiz, tırları kullanan şoförlerimiz daha hızlı daha rahat şekilde bu işlerini yerine getire bilsinler” ifadelerine yer verdi.

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