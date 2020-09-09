Üçüncü sondaj gemisi geliyor: Kanuni Akdeniz'e açılacak

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmasına az bir zaman kaldı.

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip.

Kanuni sondaj gemisi

EKONOMİ Türkiye'nin sondaj gemileri

Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı.

Kanuni sondaj gemisi

Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

OYNAT 04:35 Türkiye'nin kaderini değiştirecek enerji filosu: Akdeniz ve Karadeniz'de karış karış petrol arıyorlar Enerji rekabetinde gerilimin merkezi Doğu Akdeniz iken, Türkiye Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervi ile tüm dünyaya bir sürpriz yaptı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi yalnızca ekonomik boyutuyla değil, stratejik açıdan da epey önemli. Bu keşif Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası siyasette alacağı konum açısından da tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki böylesine tarihi bir buluşa imza atılmasında hangi adımlar etkili oldu? Türkiye'nin kaderini değiştirecek filonun hikayesine gelin birlikte bakalım. BiP'te paylaş

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DIŞ GÖVDESİ KIRMIZI-BEYAZA BOYANDI

Dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelerek geminin NATO Limanı’ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, Akdeniz’e açılıp arama çalışmalarına katılmasını da dört gözle bekliyor.

Gemi kırmızı beyaz renklere boyandı.

OYNAT 00:00 Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​ Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor. BiP'te paylaş

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