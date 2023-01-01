Türkiye'nin ulusal enerji planı açıklandı: Hidrojende küresel güç olabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojene 'geleceğin enerji taşıyıcısı' gözüyle baktıklarını söyledi. Yerli ve yabancı firmalarla bu alanda görüşmeler yaptıklarını belirten Dönmez, depolanabilir olması dolayısıyla sadece üretimde değil depolama teknolojilerinin gelişmesinde de hidrojenin önemli rol oynayacağına işaret etti. Bakan Dönmez, “Türkiye yeşil hidrojen üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip. Jeopolitik konumumuzu da göz önüne alırsak küresel hidrojen pazarında bizi güçlü bir oyuncu yapacak bütün enstrümanlara sahibiz. Hedefimiz 2053 net sıfır emisyon. Kilogram başına hidrojen üretim maliyetini 2035 yılında 2,4 dolar, 2050'li yıllara kadar bu rakamı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

TESTLER BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Ankara’da düzenlenen ‘Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı’ ve ‘Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’ tanıtım konferansında konuşan Fatih Dönmez, “Türkiye'de ilk defa doğal gaz ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojenin yüzde 20'ye kadar karıştırılarak şebeke ve iç tesisatlarda kullanılmasının testleri başarıyla sonuçlandı” dedi. Dönmez, bu çalışmaların sadece evsel kullanımla sınırlı kalmayacağını, hidrojenin sanayide kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Hidrojen üretiminin depolanmasında yerli aksamın kullanılmasına yönelik teşvik mekanizması oluşturacaklarını vurgulayan Bakan Dönmez, “Hidrojen Ar-Ge ve üretimi için uygulanacak teşvik ve desteklere ilişkin ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz. Elektrolizör kurulu gücümüzü 2030'da 2, 2035'te 5 ve 2053 yılında 70 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Dönmez

ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 189 BİN MEGAVATA ULAŞACAK

2020 yılında 147,2 milyon ton eş değer petrol olan enerji tüketiminin, 2035 yılında 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacağı bilgisini veren Bakan Dönmez, şunları söyledi: “Türkiye’nin enerji tüketiminde 12 yıl içerisinde yüzde 39,5’luk bir artış öngörüyoruz. 2020 yılında birincil enerji tüketimimiz içerisinde yüzde 16,7’lik paya sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları 2035 yılında yüzde 23,7 bandına yükselecek. 2020 yılında 95 bin 900 megavat olan elektrik kurulu gücü de 189 bin 700 megavata kadar çıkacak. Söz konusu dönemde kapasite artışının yüzde 74,3’ü yenilenebilir kaynaklardan gelecek.”

Nükleer enerji payı % 11,1’e yükselecek

Güneşte kurulu gücün 2035'te 52 bin 900, rüzgarda 29 bin 600, hidroelektrikte 35 bin 100, jeotermal ve biyokütlede 5 bin 100 megavata çıkaracaklarını bildiren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “2 saatlik dolum süresini dikkate aldığımızda 7,5 gigavatlık batarya depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 2035 yılında nükleer enerjiden üretilen elektriğin toplam üretimin yüzde 11,1'ine ulaşacağını vurgulayan Dönmez, "SMR adıyla bilinen küçük ve orta ölçekli modüler reaktörler de artık gündemimizde. Planladığımız santrallerin yanı sıra SMR'ları da enerji portföyümüze ekleyeceğiz” dedi.

3. FSRU gemisi yolda

Doğal gaz merkezi olma yolunda Türkiye’nin önemli adımlar attığını söyleyen Fatih Dönmez, “2'si FSRU olan toplam 4 LNG tesisimizin sayısını Saros'ta devreye alacağımız yeni FSRU ile 5'e çıkaracağız. (Saros FSRU) Gemimiz yolda, inşallah çok kısa süre içinde karasularımızda olacak" dedi. Dömmez, “2000-2020 döneminde yapılan yatırımlar neticesinde enerji yoğunluğunu yüzde 25 oranında azalttık. Artık ürettiğimiz bir ürünü 4’te 1 daha az enerjiyle üretiyoruz. 2000-2035 döneminde enerji yoğunluğumuzda yüzde 50’den fazla bir iyileşme öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.



