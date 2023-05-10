Türkiye'nin üreten gücü MÜSİAD 33 Yaşında

"MÜSİAD olarak 1990 yılında 12 idealist insanın vizyoner, samimi ve hâlis niyetleriyle İstanbul’da başlayan yolculuğu, bugün 'Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji' anlayışı ile daha adil ve müreffeh bir dünyanın var olabileceğine inanan; dünyanın dört bir tarafına yayılmış küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla, devam ediyor.