Türkiye'nin üreten gücü MÜSİAD 33 Yaşında

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı
Türkiye'nin üreten gücü MÜSİAD, 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 33'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Genel Başkan Mahmut Asmalı,
"Türkiye Yüzylı’nı ailemizin her bir üyesi ile 'Bir ve Beraber', omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum"
dedi.
9 Mayıs 1990 yılında kurulan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. MÜSİAD'ın
"Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji"
idealiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yayınladığı yazılı mesajda,
"Kurulduğumuz ilk günden bu yana artan heyecanımız ve geleceğe dair beslediğimiz büyük umudumuzla, hedeflerimize ulaşmak için bu zorlu yolda kararlılıkla ilerlerken, Türkiye Yüzyılı’nı ailemizin her bir üyesi ile 'Bir ve Beraber', omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum"
değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Asmalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"MÜSİAD olarak 1990 yılında 12 idealist insanın vizyoner, samimi ve hâlis niyetleriyle İstanbul’da başlayan yolculuğu, bugün 'Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji' anlayışı ile daha adil ve müreffeh bir dünyanın var olabileceğine inanan; dünyanın dört bir tarafına yayılmış küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla, devam ediyor.
33’üncü yılını dolduran ulu çınarımız MÜSİAD, muhteşem mâzimizden aldığı güç ve desteği, istikbâle karşı duyduğumuz heyecanla bir araya getirerek, bünyesindeki her bir iş insanına nitelikli ve vefalı bir yol arkadaşı olurken, başta Türkiye olmak üzere, ulaştığı her coğrafyada ümidi besliyor, cesur girişimcilere ilham kaynağı oluyor ve ticari bir sinerjinin lokomotifi haline geliyor.
Köklerine ve medeniyet değerlerine bağlı kalırken; attığı her adımı dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümü doğru okuyarak atan MÜSİAD, üyelerine ve onunla birlikte yol almak isteyen her iş insanına faydalı olmayı ve ülkemizin gelecek hedeflerine 'Bir ve Beraber' hareket ederek ulaşabilmeyi, şiar edinmiştir.
Kurulduğumuz ilk günden bu yana artan heyecanımız ve geleceğe dair beslediğimiz büyük umudumuzla, hedeflerimize ulaşmak için bu zorlu yolda kararlılıkla ilerlerken, Türkiye Yüzylı’nı ailemizin her bir üyesi ile 'Bir ve Beraber', omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.
Birlikte nice bereketli yıllara erişmeyi ve nice başarılara imza atmayı temenni ediyor, MÜSİAD’ımızın 33’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyorum."
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15 dakika önce