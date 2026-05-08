Türkiye’nin yazılım gücü

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya koyduğu teknolojik atılımlar, küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yükselişini değerlendirdi. Nacar, "Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur anlayışının çağlar ötesi bir anlayış olduğuna inanıyor, Mavi Vatan'ı güvenliği kapsamında gerek askeri gerek sivil güvenlik temelli kritik yazılımlarımızı ordumuzun ve kamu kurumlarımızın hizmetine sunuyoruz. ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, 4 kıtada kullanılan bir ürün olması yönüyle deniz güvenliği adına en önemli ürünümüz. Su üstü ve su altı platformlarda kullanılan veri dağıtım sistemlerimiz, mesaj işletim sistemimiz, komuta kontrol teknolojilerimiz, savunma sanayimizi daha güçlü kılıyor, ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın gücünü pekiştiriyor" dedi.





VERİ GÜVENLİĞİNE ÖZEL SİSTEMLER

Dijital Birlikler teknolojimizin geleceğin harekat ortamında önemli bir caydırıcı unsur olacağını belirten Nacar, "Caydırıcılık boyutu ile bakıldığında, kanaatimce en önemli caydırıcılık, kendi teknolojinizi geliştiriyor olabilmek. HAVELSAN da bu tırmanışın önemli oyuncularından biri oldu. Bugün Türk Deniz Kuvvetleri'nin platformlarını ağ destekli yeteneğiyle komuta eden ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, HAVELSAN’ın en önemli caydırıcı teknolojilerinin başında geliyor. Ayrıca, yakın zamanda platformlara entegre hale getirme yeteneğini kazandığımız simülasyon teknolojileri, harbe hazırlık anlamında sahaya çıkmadan önce gerçekçi ve nitelikli bir eğitime imkan veren yönüyle caydırıcı güçlerimizden bir diğeri. Başta KOVAN olmak üzere, ülkemizin verilerini güvende tutan yazılımlarımızı da bu yönüyle Türkiye’nin caydırıcı günlerinden kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.





YENİ ÜRÜNLERE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Mehmet Akif Nacar, yeni dönem çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Yepyeni yapay zeka destekli teknolojiler geliştiriyoruz. 2 yıl önce ilk sürümünü çıkardığımız, Türkiye’nin ilk kapalı devre üretken yapay zeka platformu MAIN de hem HAVELSAN teknolojilerinde ve iş süreçlerinde hem de kritik kurumlarda önemli bir görev üstleniyor. MAIN Üretken Yapay Zeka Platformu merkezli, kritik milli yazılımlarımızın yapay zeka ile güçlendirildiği ve Türkiye’nin güvenliğine en yüksek katkı sağlayan bir bakış açısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



