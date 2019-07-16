Türkiye’nin yüzde 32’si serbest meslek sahibi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nden (OECD) derlenen bilgilere göre, Türkiye’deki serbest meslek sahibi kişilerin oranı yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle araştırmaya konu olan ülkeler arasında Türkiye’nin 4’üncü sırada yer aldığı kaydedildi. Listenin başına yerleşen ülke de Kolombiya olurken, nüfusunun yüze 51’nin serbest meslek sahibi olduğu görüldü. Bu oran ile de açık ara birinci olduğu saptandı.

Listede birbirlerine yakın oranlarla ilk 5’te olan ülkeler ise yüzde 34 ile Yunanistan 2’nci, yüzde 32 ile Brezilya 3’üncü, yüzde 32 ile Türkiye 4’üncü ve Meksika’nın yüzde 31 oran ile 5’inci olduğu belirlendi.

Buna karşın raporda serbest meslek ile uğraşanların en az olduğu ülke ise yüzde 6,4’lük oran ile Amerika Birleşik Devletleri’nin olarak kayıtlara geçti.

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