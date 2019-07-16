Ekonomi Türkiyenin yüzde 32si serbest meslek sahibi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin yüzde 32’si serbest meslek sahibi

En fazla serbest meslek sahibi olan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin yüzde 32’lik bir oran ile 4’üncü sırada olduğu görüldü.

Haber Merkezi IHA
Serbest meslek oranında Türkiye, dördüncü sırada yer aldı.
Serbest meslek oranında Türkiye, dördüncü sırada yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nden (OECD) derlenen bilgilere göre, Türkiye’deki serbest meslek sahibi kişilerin oranı yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle araştırmaya konu olan ülkeler arasında Türkiye’nin 4’üncü sırada yer aldığı kaydedildi. Listenin başına yerleşen ülke de Kolombiya olurken, nüfusunun yüze 51’nin serbest meslek sahibi olduğu görüldü. Bu oran ile de açık ara birinci olduğu saptandı.

Listede birbirlerine yakın oranlarla ilk 5’te olan ülkeler ise yüzde 34 ile Yunanistan 2’nci, yüzde 32 ile Brezilya 3’üncü, yüzde 32 ile Türkiye 4’üncü ve Meksika’nın yüzde 31 oran ile 5’inci olduğu belirlendi.

Buna karşın raporda serbest meslek ile uğraşanların en az olduğu ülke ise yüzde 6,4’lük oran ile Amerika Birleşik Devletleri’nin olarak kayıtlara geçti.

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