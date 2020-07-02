Türkiye’nin yüzde 40 salçalık ihtiyacını karşılayan ovadaki domatesler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri Türkiye’nin salçalık domatesinin yüzde 40’ını karşılıyordu. Bu ilçelerde Türkiye’nin büyük salça fabrikaları bulunuyor. Bu yıl her zamanki gibi ürünlerine eken çiftçi hasada 15 gün kala ortaya çıkan hastalık sebebiyle domateslerinin yüzde 90’ını kaybetti. Dönümüne 5 bin lira masraf yapan üreticiler ektikleri domatesleri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasına rağmen domateslerini kurtaramadı.

İHA Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Bursa’nın ovalarındaki domateslerin yüzde 90’ı hastalıktan kurudu.

Bu ovalarda toplayacak domates kalmayınca domates fabrikaları ellerinde bulunan 3 yıllık salça stoklarının hepsini kısa sürede sattı. Bu yıl domates ve salça fiyatlarının tavan yapması bekleniyor.

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Geçtiğimiz yıl salçalık domates yetmediği için Şili’den 25 bin ton salçalık kurutulmuş domates ihraç edilmişti. Bu yıl sıkıntı sadece domateste değil salçalık biberde de hastalık çıkmış durumda biberler de aynı hastalıktan kurumaya başladı. Bazı üreticiler fabrikalarla anlaşmalı ektiği için domateslerini kurumaya başlamasına rağmen sökemezken anlaşması olmayan çiftçiler ise 15 gün sonra hasat ekmeyi bekledikleri domatesleri kuruması üzerine sürerek tarlasına başka ürün ekmeye hazırlanıyor. Ektikleri ürünlerini tarlada ziyaret eden üreticiler ise duygu dolu anlar yaşadı.

İHA Bu yıl domates ve salça fiyatlarının tavan yapması bekleniyor.

"Ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz"

Tarlasındaki domatesler kuruyan Üretici Ersin Demir, “1997 yılından itibaren bu hastalık domateslerde var, 23 yıldır bu hastalık iyice nüksetti. 23 yıl geçmiş bu hastalığa bir çare bulunamamış bütün emeklerimiz boşa gitti. Masrafımız çok ağır ağlanacak, bir durumdayız. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ovasındaki domateslerin yüzde doksanı kurudu. Bu ovalar Türkiye’deki salçalık domatesin yüzde 40’ını karşılıyor. Bu yıl domates fiyatları yüksek oranda artış gösterir. Ülke olarak salça açığımız vardı. Şili’den salçalık domates ihraç edildi geçtiğimiz yıl önümüzdeki yıl salça fiyatları çok artış gösterir. Bu hastalık bu yıl sadece domateste değil biberlerde de var bu yıl domates salçası fiyatları değil biber salçası fiyatları da artış gösterir” dedi.

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FOTOĞRAF 6 Türkiye'nin sayılı salça fabrikalarında makine kurulumu ve imalatı yapan Bayar, emekli olduktan sonra da tamamen kendi imkanları ile geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli salça makinesi ile vatandaşa hizmet vermeye başladı. Gönen'de mütevazi deposunda hizmetine devam eden Kadri Bayar, kendi imkanları ile yapmayı başardığı makinesini anlattı. Bayar, 100 yılı aşkın bir mazimiz var. 98 sene maşınga imalatı ve satışı yaptık. Sonra o işi bırakarak makine imalatına başladık. Havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine çalıştık. Sonrasında elimizde kalan bazı parçalardan da yararlanarak bu makineleri üretmeye başladık. Fakat şimdi yapmıyoruz ama elimizde bir tek makine kalmıştı onu da burada vatandaşın hizmetinde kullanıyoruz. Getiriyorlar salçalık domates ya da biberlerini salçayı çekiyoruz. İsteyen olursa ocağımız da var kazanımız da var pişirip, salçalarını çekip evlerine tertemiz götürüyorlar dedi. Bayar, Üstündeki elekte domateslerin suyu süzülür. İçerisinde blender sistemi denilen bir parçalayıcı sistem var. Bıçakları var, ürünü parçalayan. Bir ezme bölümü bir de çıkış bölümü var. Piyasada olmayan bir sistem bu. İmalatını durdurduk, bir kaç makine yaptık ama şu anda elimizde kalan tek makine ile vatandaşa hizmet ediyoruz. Sadece domates veya biber gibi ürünlerden salça yapmıyoruz. Vatandaşa üzümünü getiriyor, üzüm suyu yapıyoruz. Ya da elma çekip elma suyu yapıyoruz dedi. Kadri Bayar, salçalık biber ya da domatesin vitaminlerinin suyla birlikte yok olup gittiğini öne sürerek, Biz bu sektöre girince daha araştırmacı olarak şunu keşfettik. Bizim yöremizde salçayı yaparken domatesi ya da biberi suda kaynatıyorlar. Bütün aroması, lezzeti ve içindeki vitaminler kaynarken suya geçiyor. En ideal salça nasıl yapılır? Evde ya da köyünüzde fırınınız varsa; biberleri bir tepsiye koyun, hiç su koymadan kendi suyu ile pişirin. Kulak memesi yumuşaklığına geldiğinde ise çekim işlemini gerçekleştirin. Çıkan salça kendi suyu ile piştiği için aroması, lezzeti ve vücuda yarar sağlayan vitaminleri asla kaybolmaz. Çok kaliteli bir salça olur. Tavsiye ederim şeklinde konuştu. . Fabrikalarla yarışıyor: Günde 5 ton salça üretiyor Balıkesir'in Gönen ilçesinde imal edilen yerli makine, günde 5 ton domatesi salçaya dönüştürüyor. Gönen'de dede mesleği olan maşınga imalatını ile geçimini sağlamaya çalışan Kadri Bayar, günümüzde maşıngaya rağbet kalmayınca mesleği bıraktı. BiP'te paylaş

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Tarlasındaki hasat etmeye hazırlandığı domateslerinin kuruması üzerine duygulanan Hanife Topal da, “Gözümüz gibi baktığımız domateslerimiz kurudu. Ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz. Çok üzüldük. Üzüntüden konuşmaya dermanım bile yok” şeklinde konuştu.

İHA Dönümüne 5 bin lira masraf yapan üreticiler ektikleri domatesleri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasına rağmen domateslerini kurtaramadı.

MHP Mustafakemalpaşa Tarım Komisyonu Başkanı Özgür Gülşen ise, “Üretici 1 dönüm domatese 5 bin lira masraf yapıyor. Tarlalar fabrikaya taahhütlüyse kurumaya başlayan domatesi sürüp yerine başka bir ürün ekemiyorsun. Fabrika çimini, ilacını ve gübresini veriyor. Bu ürünleri sürmeye kalktığında fabrika benim masraflarım ne olacak diyor üreticide tarlasında kurumaya başlayan ürünü sürüp yerine başka ürün ekemiyor” diye konuştu.

MHP Bursa Tarım Komisyonu Başkanı Tarkan Gani de, “Bu yıl domates ve biber üreticimizin ürünleri ortaya çıkan bir hastalık sebebiyle kurudu. Biz de çiftçimizin sıkıntılarını devletimizin gerekli kanatlarına olayı taşıyacağız. Konuyu Ankara’ya taşımak için değerli hocalarımız yola çıktılar” dedi.

FOTOĞRAF 10 Balıkesirli iş adamı Halil Efe, salça fabrikalarından aldığı kırmızı biber atığını kurutup tonunu 300 liradan hayvan yetiştiricilerine satıyor. Kırmızı biber atığının kurusunun hayvanlara yedirildiğini ifade etti. Burhaniye ile Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki salça fabrikalarından cüzi fiyatlara aldığı atığı boş alana serdiğini dile getiren Efe, Salçadan geriye kalanlar güneş altında 4-5 gün kurumaya bırakılıyor. İşçiler tarafından geniş ağızlı fırçalar vasıtasıyla günde 1-2 kez havalandırılarak daha çabuk kuruması sağlanıyor. Kuruyan biberler daha sonra 50'şer kiloluk çuvallara doldurularak büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerine gönderiliyor. dedi. Salçalık olarak yetiştirilen kapya biberinin acı olmadığını belirtti. Biberin fabrikada salçaya işlendikten sonra açığa çıkan atık bizim ham maddeleri olduğunu ekledi. Besin değeri açısından zengin. Kırmızı biber atığının kurusu, yemlere karıştırılıyor ve özellikle süt verimine iyi geldiği söyleniyor. Besleyici olması dolayısıyla çiftliklerden iyi talep alıyoruz. dedi. Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor Salçadan geriye kalanı kurutup satıyor Balıkesirli iş adamı Halil Efe, salça fabrikalarından aldığı kırmızı biber atığını kurutup tonunu 300 liradan hayvan yetiştiricilerine satıyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki 10 dönümlük alanda yıllardır salçası yapılan kırmızı biberden geriye kalan atığı kuruttuğunu söyledi.

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