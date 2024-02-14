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Ekonomi

Türkiye'ye 2023'te 10,6 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 22 düşüşle 10.6 milyar dolar oldu. 2023'de gerçekleşen 5.6 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişlerin sektörel kompozisyonuna bakıldığında, 984 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 18’lik pay ile toptan ve perakende ticaret öne çıktı

10:10 - 14/02/2024 Çarşamba
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından açıklanan "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenine göre, toplam UDY girişi içinde yatırım sermayesi girişleriyle 5.6 milyar dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 3.6 milyar dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla da 1.9 milyar dolar değerinde giriş kaydedildi.


Yatırım tasfiyelerinin 374 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 10.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu UDY cari açığın yüzde 24’üne karşılık geldi.

2023'de gerçekleşen 5.6 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişlerin sektörel kompozisyonuna bakıldığında, 984 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 18’lik pay ile toptan ve perakende ticaret öne çıktı. Finans ve sigorta en çok yatırımın geldiği ikinci sektör olurken bu sektörün alt kırılımında 300 milyon dolarlık yatırımın bankacılık yatırımı olduğu kaydedildi. Yüzde 9’luk payı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve yüzde 7’lik payı ile ulaştırma ve depolama, yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.


2023 yılında Avrupa Birliği (AB-27), Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 53’lük payı ile ana kaynağı olmaya devam etti.

Orta Doğu ülkelerinden gelen yatırımların payında yüzde 8’den yüzde 18’e bir artış gözlemlendi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar bu artışta önemli rol oynadı. Ülkeler nezdinde ise Hollanda, Almanya, BAE, Katar ve Rusya, 2023 yılında Türkiye’ye en çok yatırım sermayesinin geldiği ülkeler oldu.



Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi
Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cari işlemler hesabı aralık ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi. Aralıkta da cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 azalarak 4,6 milyar dolar olmasının etkili olduğunu belirten Bolat, "Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi" dedi.


#Doğrudan yatırım
#Türkiye
#Uluslararası Yatırımcılar Derneği
#YASED
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