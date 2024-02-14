Türkiye'ye 2023'te 10,6 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

2023'de gerçekleşen 5.6 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişlerin sektörel kompozisyonuna bakıldığında, 984 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 18’lik pay ile toptan ve perakende ticaret öne çıktı. Finans ve sigorta en çok yatırımın geldiği ikinci sektör olurken bu sektörün alt kırılımında 300 milyon dolarlık yatırımın bankacılık yatırımı olduğu kaydedildi. Yüzde 9’luk payı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve yüzde 7’lik payı ile ulaştırma ve depolama, yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.