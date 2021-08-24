Ekonomi Türkiyeye turist yağdı Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye turist yağdı: Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı

Turizm sektörü 2020-2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı ciddi oranda düşüş yaşadı. Ancak alınan tedbirler ve aşılama oranında başarı sayesinde 2021 yılının ilk 7 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 50’ye yakın artış yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Türkiyeye turist yağdı: Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 7 ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin 603 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında rakamın 5 milyon 440 bin 406 olduğu saptandı. 2020 yılının tamamında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12 milyon 734 bin 297 olurken, bu rakam 2019 yılında 45 milyon 58 bin 286 olarak saptandı.

  • Yıllara göre bakıldığında son 1 yıl içerisinde ziyaretçilerde çok büyük düşüş yaşandığı kaydedilirken 2021 haziran ve temmuz ayları ile birlikte toparlanmaya başladığı gözlendi. Böylelikle sadece geçen ay ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 360 bin 952 olarak kayıtlara geçti.

Medyaya da olumlu yansıdı


Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Kurumun dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre; bu yıl turizm ile alakalı basına 109 bin 807 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 10 binin üzerinde olurken, turizm gelirlerindeki artışta medyada yer buldu.

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