Ekonomi Türkiyeye yönelik böyle operasyon çekiyorlar Büyüme tahminini beş kez güncellemek zorunda kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye yönelik böyle operasyon çekiyorlar: Büyüme tahminini beş kez güncellemek zorunda kaldı

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20'lerin üzerinde büyümesi beklenen Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu performansa rağmen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ısrarla Türkiye'ye yönelik tahminlerini düşük tutuyor. Moody's yüzde 4, Dünya Bankası yüzde 5 büyüme tahmini açıklarken, yıl başından beri beş defa tahminlerini güncellemek zorunda kalan Fitch Ratings ise gerçeği daha fazla görmezden gelemeyerek son raporunda Türkiye ekonomisi için yüzde 7,9'luk büyüme oranı açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeye yönelik böyle operasyon çekiyorlar: Büyüme tahminini beş kez güncellemek zorunda kaldı
Yıl başında Türkiye ekonomisi için yüzde 3,5 büyüme tahmininde bulunan Fitch bu oranı yüzde 7,9'a revize etmek zorunda kaldı.

Yılın ilk üç ayında yüzde 7’lik büyüme ile OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye ekonomisini ikinci çeyrekte ise muhteşem bir büyüme bekliyor.

Yapılan tahminlere göre Türkiye ekonomisinin bazın da etkisiyle 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 20'lerin üzerine bir büyüme rakamına erişeceği öngörülüyor.

İkinci çeyreğin yanı sıra yıl sonu için ise büyüme tahminin yüzde 7'lerin üzerinde olacağı vurgulanıyor.

Türkiye ekonomisinin çok sayıda ülkeden pozitif ayrışarak yakaladığı bu büyüme ivmesi ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da başını döndürüyor.

'KÜÇÜLECEK' DEMİŞTİ TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜDÜ

Geçtiğimiz yıl için yüzde 3 küçülme olacağına yönelik tahmin paylaşan Fitch Ratings'in aksine Türkiye ekonomisi pandeminin ağır koşullarına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek tüm öngörüleri boşa çıkarmıştı.

Fitch Türkiye’nin kredi notunu teyit etti
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Fitch Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

BEŞ KEZ REVİZE ETTİ

Fitch Ratings'in Türkiye ekonomisine yönelik tutarsız tahminleri bu yıl da sürdü. Yıl başından beri Türkiye ekonomisine yönelik beş kez büyüme tahmini açıklayan kurum, her açıklamasında büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 4,4 ARTTIRDI

Ocak ayında yayınladığı tahmin raporunda Türkiye ekonomisi için yüzde 3,5 büyüme tahmininde bulunan Fitch, bu tahminini şubat ayında yüzde 5,7'ye, nisan ayında yüzde 6,7'ye, ağustos ayında ise yüzde 7,9'a revize etti.

EKONOMİK FAALİYETTE DİRENÇ SÜRÜYOR

Son açıklamasında Türkiye’nin kredi notunu “BB-” ve not görünümünü “durağan” olarak teyit eden Fitch Ratings’in açıklamasında; Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3’ten yüzde 7,9’a yükseltildiği bildirildi.

Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022’de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Türkiye ekonomisi büyüyor: İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük
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Türkiye ekonomisi büyüyor: İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük

Türkiye ekonomisinin potansiyelini yansıtmayan tek tahmin Fitch Ratings’e ait değil.

Yapılan son güncellemelere göre Türkiye ekonomisine yönelik Standard Poor's (S&P) Global, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 6,1'e, Moody's yüzde 3,5'te yüzde 4'e, Dünya Bankası ise yüzde 5'e çekerken, IMF yüzde 6'dan yüzde 5,8'e, OECD ise yüzde 5,9'da yüzde 5,7'ye indirerek Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini revize etti.

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