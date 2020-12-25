Ekonomi Türkiyeyi ocak-kasım döneminde 14 milyon 486 bin 632 kişi ziyaret etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'yi ocak-kasım döneminde 14 milyon 486 bin 632 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020'de Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısını açıkladı. Buna göre, ocak-kasım döneminde Türkiye'yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 14 milyon 486 bin 632 kişi oldu.

Haber Merkezi DHA
Ziyaretçilerin 12 milyon 34 bin 883'ünü yabancılar oluşturdu.
Ziyaretçilerin 12 milyon 34 bin 883'ünü yabancılar oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı ocak-kasım ayları arasında gelen 14 milyon 486 bin 632 kişiden, 12 milyon 34 bin 883'ünün yabancı ziyaretçi, 2 milyon 451 bin 749'unun ise yurt dışı ikametli vatandaşlar olduğu bildirildi.

2020 yılı kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının, 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 61,93 azalış gösterdiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2020 yılı kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,93’lük azalış ile 883 bin 991 olmuştur. 2020 yılı ocak- kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, 2019 Yılı ocak-kasım dönemine göre yüzde 71,95 azaldı. 2020 yılı ocak-kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,95 azalış göstererek 12 milyon 34 bin 883 olmuştur" denildi.

Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke
EKONOMİ
Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke

Bulgaristan ilk sırada

2020 yılı kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,77 azalış ile Bulgaristan'ın 143 bin 269 kişi ile birinci sırada yer aldığı belirterek, şunlar kaydedildi:
"Rusya yüzde 34,03 azalış ile 127 bin 116 kişiyle ikinci, Irak ise yüzde 38.20 azalış ile 48 bin 748 kişiyle üçüncü sıradadır. Irak ülkesini Ukrayna ile Almanya izlemektedir. Ocak-kasım döneminde ülkemize gelen yabancıların ülkelerine göre dağılımı; 2020 yılı ocak kasım döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,40 azalış ile Rusya 2 milyon 38 bin 380 kişiyle birinci, Bulgaristan yüzde 54.09 azalış ile 1 milyon 140 bin 739 kişiyle ikinci, Almanya ise yüzde 77 bin 84 azalış ile 1 milyon 71 bin 782 kişiyle üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini Ukrayna ve İngiltere izlemektedir."

Türkiye'den vazgeçmiyorlar: Alışveriş için akın ettiler
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Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bulgar turistlerin alışveriş için yoğun olarak geldiği Ulus Pazarı girişinde kurduğu stantta ziyaretçilere Türkçe ve Bulgarca broşür dağıtarak, kent hakkında bilgi verdi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden gelen binlerce turistin kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi.
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan pazara yoğun ilgi olduğunu belirten Soytürk, Özellikle alışveriş turizmi için Bulgar misafirlerimiz Edirne'yi tercih ediyor. Biz de misafirlerimize şehrimizi en iyi şekilde anlatıyoruz. Ulus Pazarı'nda geçen haftaya göre yoğunluk var. Bu yoğunluk esnafımızın yüzünü güldürüyor. İnşallah bu şekilde devam eder. dedi.
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Sınır kapılarının tedbirli açılmasının kentteki hareketliliği artırdığını vurgulayan Soytürk, kentin tanıtımına katkı sunmak adına çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
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Soytürk, Müdürlük olarak kadim şehrimizi, medeniyetimizi, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış şehrimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Özellikle Bulgar misafirlerimize kentimizin tarihi ve kültürel güzelliklerini, gastronomimizi, ciğerimizi, badem ezmemizi ve kurabiyemizi tanıtıyoruz. Bunları yaparken Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmıyoruz. diye konuştu.
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Türkiye'den vazgeçmiyorlar: Alışveriş için akın ettiler
Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik koronavirüs tedbirlerini esnetmesinin ardından Bulgar vatandaşlar alışveriş turizmi için Edirne'ye akın etmeye başladı. Esnaf, Bulgarca öğrenmeye başlarken çarşı pazar da doluluk yüz güldürdü.


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