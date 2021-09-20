TÜRKLİM’den limancılık eğitimine simülatör desteği

Uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı her geçen gün artıyor. Bu da beraberinde nitelikli ara eleman ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Bu kapsamda 69 üyesi ile sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, İskenderun Teknik Üniversitesi ile önemli bir protokole imza attı. Protokole göre derneğin bünyesinde bulunan Rıhtım Gemi Köprülü Liman Vinci (SSG), Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci (RTG) iş makinelerini simüle edebilme özelliklerine sahip vinç simülatörü, üniversite bünyesindeki Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’ne hibe edildi. 24 Eylül Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan ‘İSTE–TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi’ ile hem kişilerin meslek sahibi olması hem de eğitime ve istihdama katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, dev vinçleri kullanacak operatörleri yetiştirecek bu merkez, gerçek hayatta karşılaşılabilecek senaryoları uygulamaya dönüştürerek, yaşanabilecek olası riskleri sıfıra indirerek iş kazalarının da önüne geçilebilecek.

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Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Hakan Genç

Operatörlerin Yetiştirilmesi için Önemli Bir Kaynak Olacak

İSTE-TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin önemli limanlarının bir kısmının İskenderun bölgesinde olduğunu belirten Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Hakan Genç, “İskenderun, üretimimizin ve lojistiğimizin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri. İskenderun Teknik Üniversitesi ile yaptığımız protokol kapsamında faaliyete geçecek bu merkez, vinç operatörlerinin yetiştirilmesine, eğitime ve istihdama büyük katkı sağlayacak. Ayrıca simülatörler, operasyonları teoriden pratiğe dönüştürürken, öğrencilere de büyük fayda sağlayacak’’ dedi.

SİMÜLATÖR FARKLI SENARYOLARI HAYATA GEÇİRECEK

Genç sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Fakülte içerisinde kurulan odada dijitalleşmenin de etkisiyle birebir liman canlandırılması yapılarak vinç koltuğuna oturan operatör, gerçek hayatta karşısına çıkabilecek birçok senaryo ile gemilerden yükleri limana indirme ve gemiye yükleme eğitimi alacak. Bu projeyi hem bölgenin hem de ülkemizin geleceği için önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Burada verilecek eğitim ile hayati öneme sahip vinçlerin en güvenli şekilde kullanılması hedefleniyor.

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Türkiye’deki limancılık alanında sınav ve belgelendirme konusunda tek yetkili kurum olan derneğimiz, Kariyerport ismi altında mesleki yeterlilikleri belirleyip ölçüyor ve yetkin elemanları belgelendiriyoruz. İşin eğitim tarafında ise simülatör dışında bir ihtiyaç doğması halinde her zaman katkı sağlamaya hazırız.”

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci

Limancılık Sektörüne Büyük Katkılar Sunacak

Yapılan bu iş birliğinin özelde İskenderun bölgesi ve limanlarına, genelde ise ülke limancılığına büyük katkılar sunacağını belirten İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Sürekli Eğitim Merkezimiz (İSTE-SEM) bünyesinde açılacak eğitim kursları ile isteyen herkesin bu eğitimi alabileceğinin de altını çizdi. Depçi sözlerine şu sözlerle devam etti: “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren konteyner limanlarının ilgisini çekecek olan bu proje, mavi yakalı liman vinç operatörlerinin nitelikli olarak Teknoversite vizyonuyla, en son teknolojik imkânların da kullanılması ile yetiştirilmesinde ve sonuç olarak istihdamlarında önemli rol oynayacaktır. İSTE- TÜRKLİM işbirliği de buna güzel bir örnektir. Mesleğe adım atmak isteyen aday öğrenciler, teori bilgilerini kendi imkânları ve basılı kaynaklar ile geliştirirken uygulama becerilerini de üniversitemiz bünyesindeki kurulumu tamamlanan simülatör sayesinde arttırabileceklerdir.”