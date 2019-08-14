Turkuaz mavisi plaj 4 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı

Bayram dolayısıyla Antalya’nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş plajının bulunduğu Kaş-Kalkan karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Plaj 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı. Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı.

İHA Turkuaz rengi deniziyle bilinen plaj, arife ve bayram süresince yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş , her yıl olduğu gibi bu yıl da Kaş’ta canlılık yaşandığını ifade etti. Kaş ve Kalkan ile Kaputaş ve Patara Plajında yoğunluğun sürdüğünü kaydeden Başkan Mutlu Ulutaş, “Özellikle Kaputaş ve Patara Plajı, ören yerlerimizden Saklıkent ve Gömbe’de yaz döneminde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl da bayramda doluluk oranı, hem konaklama sayısı hem de yoğunluk olarak yüzde yüz oranında. Bu, bölgemiz ve turizm için önemli. Çünkü esnaflar uzun zaman bu dönemi bekliyor. Böyle doluluğun olması turizmciyi, esnafı ve bölgemizi memnun ediyor. Bizler de buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın seçeneklerini sunuyoruz. Özellikle güvenlik, huzur ve hizmet anlamında belediye, kaymakamlık ve güvenlik güçlerimiz hazır ve nazır vaziyette bekliyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz” dedi.

İHA Kaputaş Plajı, 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

"KAŞ'TA OLMAK DOMİNİK'TE OLMAK GİBİ"

Öte yandan, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Kaş’ta vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Tatilini geçirmek için Kaş’a gelen ve dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nı tercih eden Ankaralı Başak Yüksel (25), “Tatile yıllardır İzmir’e gidiyordum. Buraya gelmemiştim. İyi ki geldim, gördüm, çok güzel. Kaş’ın insanları inanılmaz sıcak, yardımsever.” diye konuştu.

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Tatilcilerden Venezualalı Jose Manuel Figueira (27) ise “Burası çok güzel bir yer. Tüm dünyanın bilmesi, görmesi gereken bir yer. Gerçekten deniziyle kumuyla temizliğiyle güvenli ortamıyla fark edilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Madrid’de yaşayan arkadaşım tatile nereye gitsem diye sordu. Latin Amerika’ya gitmeyi düşünüyormuş. Mutlaka buraya gel, gör. Burada olmak Dominik’te olmak gibi bir şey, çünkü o kadar güzel dedim” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 17 Antalya’da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi’nde denize sıfır oba ve çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkati çekiyor. Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ahşap çardaklardaki yoğunluk diğer sezonlara göre artış gösterirken, 500’ün üzerinde evin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sahilde vatandaşların çoğunluğu elektrik kullanmadan yaşıyor. Bazı vatandaşlar bu ihtiyacını güneş panelleri ile karşılarken, suyu da yine daha önce doldurup stok yaptıkları bidonlardan karşılıyor. CARETTA CARETTALARI KORUYORLAR: Tatilciler, sahile de gözleri gibi bakıyorlar. Özellikle nesli tükenmekte olan Caretta Caretta’ların yuvalama alanı olan bölgede tatillerini sürdüren vatandaşların, bu hayvanlar için yuvalama ve koruma alanı oluşturduğu dikkat çekiyor. Küçüklüğünden bu yana her yaz tatil için sahile geldiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Kurt, “Caretta Caretta yuvasına gözümüz gibi bakıyoruz. Koruma altına aldık. Bunun dışında denize giriyoruz... Elektriğimiz zaten yok ve bundan dolayı da memnunuz. Daha doğal oluyor. Suyu da bir şekilde karşılıyoruz. Burası bizim yerimiz değil, halkın yeri. Herkesi davet ediyoruz buraya” dedi. KURBANIMIZI KESTİK BURAYA GELDİK: 10 yıldır bölgeye yaz aylarında geldiğini belirten Bayram Doğruparmak da, “Burada biz fazla para harcamadan tatil yapıyoruz. Kurbanımızı kestik, buraya geldik” diye konuştu. Bir diğer tatilci Mesrule Yamaklar ise, “Allah bizi buradan eksik etmesin. Deniz çok yakın, balığımızı da tutuyoruz. Suyumuz elektriğimiz yok ama idare ediyoruz. Doğal yaşıyoruz... Bizim buralarda yerlerimiz, yurtlarımız var, buraya inşaat yapamıyoruz. Çardaklar da oturmak zorundayız. Buraları çirkin görmesinler. Biz şanslıyız” ifadelerini kullandı. En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor Antalya'da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu obalardaki yaşam tarzı, diğer tatilcileri de kıskandırıyor.

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