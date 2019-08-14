Ekonomi Turkuaz mavisi plaj 4 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turkuaz mavisi plaj 4 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı! Kaputaş plajı nerededir?

Turkuaz mavisi plaj 4 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı

Antalya’nın Kaş ilçesi Kurban Bayramı boyunca tatile gelen turistlerle dolarken Kaş ve Kalkan arasında bulunan Kaputaş plajı ise tarihi günler yaşadı. Turkuaz rengi deniziyle bilinen plaj, arife ve bayram süresince yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı.

Haber Merkezi IHA
Kaputaş Plajı 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı.
Kaputaş Plajı 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı.

Bayram dolayısıyla Antalya’nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş plajının bulunduğu Kaş-Kalkan karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Plaj 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı. Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı.

İHA
Turkuaz rengi deniziyle bilinen plaj, arife ve bayram süresince yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş , her yıl olduğu gibi bu yıl da Kaş’ta canlılık yaşandığını ifade etti. Kaş ve Kalkan ile Kaputaş ve Patara Plajında yoğunluğun sürdüğünü kaydeden Başkan Mutlu Ulutaş, “Özellikle Kaputaş ve Patara Plajı, ören yerlerimizden Saklıkent ve Gömbe’de yaz döneminde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl da bayramda doluluk oranı, hem konaklama sayısı hem de yoğunluk olarak yüzde yüz oranında. Bu, bölgemiz ve turizm için önemli. Çünkü esnaflar uzun zaman bu dönemi bekliyor. Böyle doluluğun olması turizmciyi, esnafı ve bölgemizi memnun ediyor. Bizler de buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın seçeneklerini sunuyoruz. Özellikle güvenlik, huzur ve hizmet anlamında belediye, kaymakamlık ve güvenlik güçlerimiz hazır ve nazır vaziyette bekliyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz” dedi.

İHA
Kaputaş Plajı, 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

"KAŞ'TA OLMAK DOMİNİK'TE OLMAK GİBİ"

Öte yandan, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Kaş’ta vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Tatilini geçirmek için Kaş’a gelen ve dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nı tercih eden Ankaralı Başak Yüksel (25), “Tatile yıllardır İzmir’e gidiyordum. Buraya gelmemiştim. İyi ki geldim, gördüm, çok güzel. Kaş’ın insanları inanılmaz sıcak, yardımsever.” diye konuştu.

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Tatilcilerden Venezualalı Jose Manuel Figueira (27) ise “Burası çok güzel bir yer. Tüm dünyanın bilmesi, görmesi gereken bir yer. Gerçekten deniziyle kumuyla temizliğiyle güvenli ortamıyla fark edilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Madrid’de yaşayan arkadaşım tatile nereye gitsem diye sordu. Latin Amerika’ya gitmeyi düşünüyormuş. Mutlaka buraya gel, gör. Burada olmak Dominik’te olmak gibi bir şey, çünkü o kadar güzel dedim” ifadelerini kullandı.

En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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Antalya’da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi’nde denize sıfır oba ve çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkati çekiyor.
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Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor.
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Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ahşap çardaklardaki yoğunluk diğer sezonlara göre artış gösterirken, 500’ün üzerinde evin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sahilde vatandaşların çoğunluğu elektrik kullanmadan yaşıyor.
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Bazı vatandaşlar bu ihtiyacını güneş panelleri ile karşılarken, suyu da yine daha önce doldurup stok yaptıkları bidonlardan karşılıyor.
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CARETTA CARETTALARI KORUYORLAR: Tatilciler, sahile de gözleri gibi bakıyorlar. Özellikle nesli tükenmekte olan Caretta Caretta’ların yuvalama alanı olan bölgede tatillerini sürdüren vatandaşların, bu hayvanlar için yuvalama ve koruma alanı oluşturduğu dikkat çekiyor.
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Küçüklüğünden bu yana her yaz tatil için sahile geldiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Kurt, “Caretta Caretta yuvasına gözümüz gibi bakıyoruz. Koruma altına aldık. Bunun dışında denize giriyoruz...
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Elektriğimiz zaten yok ve bundan dolayı da memnunuz. Daha doğal oluyor. Suyu da bir şekilde karşılıyoruz. Burası bizim yerimiz değil, halkın yeri. Herkesi davet ediyoruz buraya” dedi.
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KURBANIMIZI KESTİK BURAYA GELDİK: 10 yıldır bölgeye yaz aylarında geldiğini belirten Bayram Doğruparmak da, “Burada biz fazla para harcamadan tatil yapıyoruz. Kurbanımızı kestik, buraya geldik” diye konuştu.
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Bir diğer tatilci Mesrule Yamaklar ise, “Allah bizi buradan eksik etmesin. Deniz çok yakın, balığımızı da tutuyoruz. Suyumuz elektriğimiz yok ama idare ediyoruz. Doğal yaşıyoruz...
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Bizim buralarda yerlerimiz, yurtlarımız var, buraya inşaat yapamıyoruz. Çardaklar da oturmak zorundayız. Buraları çirkin görmesinler. Biz şanslıyız” ifadelerini kullandı.
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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
Title
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
Title
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
Title
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
Title
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
Title
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
Title
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
Antalya'da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu obalardaki yaşam tarzı, diğer tatilcileri de kıskandırıyor.

Yerli silahlar poligonların gözdesi oldu
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İstanbul Büyükçekmece’de bulunan atış poligonunda her gün onlarca vatandaş gelerek binlerce mermi ile atış yapıyor.
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Poligonda ilk açıldığı günler ithal silahlar kullanılarak müşterilere atış için hizmet verildi.
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Ancak sürekli kullanım ve art arta yapılan atışlar neticesinde tutukluk yapan ve yıpranarak bakıma gitmesi gereken ithal silahlar maliyeti yükseltti.
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Poligon firması ise çözümü yerli üretim olan Canik TP9 silahında buldu.
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Yurt içinde ve yurt dışında yapılan onlarca testten başarı ile geçen yerli üretim silah 60 bin mermi atış testini 0 hata ile yapıyor.
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Silahı kullanan poligon yönetimi ise çok memnun olduklarını, uzun kullanımlarda tutukluk yapmadığını diğer silahlara göre namlu ömürlerinin daha fazla olduğunu ifade ettiler.
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2019 Industry Choice Award (ICA) yarışmasında Samsun Yurt Savunma A.Ş.’nin tabanca markalarından Canik’in TP9 Elite Combat Modeli ’yılın tabancası ödülü’nü kazanmıştı.
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YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR: Uluslararası standartlara uygun poligonlarının olduğunu vurgulayan Büyükçekmece’de bulunan Silah marketin sahibi Tayyar Şafak, “Poligonlarda şuanda tüm Türkiye genelinde söyleyebilirim ki yerli ve milli silahlar kullanılıyor. Kullanılan yerli silahlar ithal olarak aldığımız Avrupa veya Amerika’daki silahlardan daha kaliteli...
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Biliyorsunuz poligonlarda sürekli ve çok atış yapılmaktadır. Burada namlu ömürleri ve dayanıklılıkları poligonlarda daha rahat test edilebiliyor. Çünkü poligonlarda oldukça fazla mermi atılmaktadır...
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Şuanda bizde yeri ve milli silahlarımızı kullanıyoruz. Ayrıca poligonumuzda kullandığımız mermiler de yerli üretimdir. Şuanda biz yerli silahlardan oldukça memnunuz...
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İnsanlar aldıkları silahların eğitimini almak ve kendilerini geliştirmek için poligonlara geliyorlar. Biz de poligonlarımızda sadece atış yaptırmıyoruz aynı zamanda eğitim de veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Yerli silahlar poligonların gözdesi oldu
Her gün binlerce atış yapılan poligonlarda yerli üretim silahlar tercih ediliyor. İthal edilen silahlara göre daha iyi isabet oranı sağlayan yerli silahlar, düşük maliyetli ve daha dayanıklı olmaları ile büyük ilgi topluyor.


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