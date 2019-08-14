Turizm payı uygulaması başlıyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamındaki turizm payı uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kanun gereği Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ile faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere ilgili işletmelerden "turizm payı" alınacağını dile getiren Yontan, uygulamaya 1 Ekim'den itibaren başlanacağını söyledi.

Yontan, turizm payının, işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağını kaydetti.

Yontan, turizm payının hangi tür işletmelerden ne oranda alınacağına dair ise şu bilgileri verdi:

"Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7,5, hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında alınacak."

"Gider olarak dikkate alınacak"

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen alanlarda faaliyet gösteren tesisler için söz konusu oranların yüzde 50 indirimli uygulanacağını anlatan Yontan, "Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenecek." diye konuştu.

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Yontan, turizm payının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacağını belirterek, paya ilişkin beyannamelerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olacağını ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanununa göre Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak ve tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.

Ajans, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması görevini yerine getirecek.

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FOTOĞRAF 17 Antalya’da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi’nde denize sıfır oba ve çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkati çekiyor. Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ahşap çardaklardaki yoğunluk diğer sezonlara göre artış gösterirken, 500’ün üzerinde evin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sahilde vatandaşların çoğunluğu elektrik kullanmadan yaşıyor. Bazı vatandaşlar bu ihtiyacını güneş panelleri ile karşılarken, suyu da yine daha önce doldurup stok yaptıkları bidonlardan karşılıyor. CARETTA CARETTALARI KORUYORLAR: Tatilciler, sahile de gözleri gibi bakıyorlar. Özellikle nesli tükenmekte olan Caretta Caretta’ların yuvalama alanı olan bölgede tatillerini sürdüren vatandaşların, bu hayvanlar için yuvalama ve koruma alanı oluşturduğu dikkat çekiyor. Küçüklüğünden bu yana her yaz tatil için sahile geldiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Kurt, “Caretta Caretta yuvasına gözümüz gibi bakıyoruz. Koruma altına aldık. Bunun dışında denize giriyoruz... Elektriğimiz zaten yok ve bundan dolayı da memnunuz. Daha doğal oluyor. Suyu da bir şekilde karşılıyoruz. Burası bizim yerimiz değil, halkın yeri. Herkesi davet ediyoruz buraya” dedi. KURBANIMIZI KESTİK BURAYA GELDİK: 10 yıldır bölgeye yaz aylarında geldiğini belirten Bayram Doğruparmak da, “Burada biz fazla para harcamadan tatil yapıyoruz. Kurbanımızı kestik, buraya geldik” diye konuştu. Bir diğer tatilci Mesrule Yamaklar ise, “Allah bizi buradan eksik etmesin. Deniz çok yakın, balığımızı da tutuyoruz. Suyumuz elektriğimiz yok ama idare ediyoruz. Doğal yaşıyoruz... Bizim buralarda yerlerimiz, yurtlarımız var, buraya inşaat yapamıyoruz. Çardaklar da oturmak zorundayız. Buraları çirkin görmesinler. Biz şanslıyız” ifadelerini kullandı. En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor Antalya'da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu obalardaki yaşam tarzı, diğer tatilcileri de kıskandırıyor.

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