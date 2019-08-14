Ekonomi Turizm payı uygulaması başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜRMOB'dan "turizm payı" hatırlatması! Turizm payı nedir, turizm payı kimlerden alıancak?

Turizm payı uygulaması başlıyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, konaklama, yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri ve hava yolu şirketleri gibi kuruluşlardan 1 Ekim'den itibaren "turizm payı" alınacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Turizm payı uygulaması 1 Ekim'de başlayacak.
Turizm payı uygulaması 1 Ekim'de başlayacak.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamındaki turizm payı uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kanun gereği Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ile faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere ilgili işletmelerden "turizm payı" alınacağını dile getiren Yontan, uygulamaya 1 Ekim'den itibaren başlanacağını söyledi.

  • Yontan, turizm payının, işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağını kaydetti.

Yontan, turizm payının hangi tür işletmelerden ne oranda alınacağına dair ise şu bilgileri verdi:

"Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7,5, hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında alınacak."

"Gider olarak dikkate alınacak"

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen alanlarda faaliyet gösteren tesisler için söz konusu oranların yüzde 50 indirimli uygulanacağını anlatan Yontan, "Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenecek." diye konuştu.

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Yontan, turizm payının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacağını belirterek, paya ilişkin beyannamelerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olacağını ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanununa göre Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak ve tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.

Ajans, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması görevini yerine getirecek.

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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
En ucuz Kurban Bayramı tatili, tatilcileri kıskandırıyor
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