Turuncu bayraklı otellerde israfın yüzde 40’ı önlendi

Türkiye’de sıfır atık çalışmalarına destek amacıyla 2017’de uygulaması başlatılan turuncu bayrak, 2019’dan itibaren Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından 85 kriteri yerine getiren otellere veriliyor. Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bayrak uygulamasıyla gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.





RAPORLAR İNCELENDİ

Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü ve Turuncu Bayrak Uygulaması Koordinatörü Ali Akgün, geçen yılı güzel sonuçlarla kapattıklarını ve 2025 sezonu için yıl başından itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi. Turuncu bayrağın dalgalandığı turistik tesislerdeki 2024 raporlarını irdelediklerini ve 2025 için hedefler belirlediklerini aktaran Akgün, şunları kaydetti: “Kriterleri uygulayan tesislerde yıllık ortalama yüzde 17 oranında israfı önlüyoruz. 2024’te yüzde 40’a yakın gıda israfı önleyen tesisimiz oldu. 2025’teki hedefimiz daha yüksek. Asıl hedefimiz yüzde 70 oranını yakalayabilmek, bunun için süreye ihtiyaç var.”





SIFIR ATIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Turuncu bayrakla israfı yüzde 40 oranında azaltan Antalya’da Kundu Turizm Merkezi’ndeki otelin Kalite Müdürü Hasan Çetin de öncelikle israf konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla işe başladıklarını söyledi.





DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Artık, gıda israfının dünyada en önemli problemlerden biri olduğunu söyledi. Bir yandan nüfus artarken bir yandan da tarım alanlarının azaldığını aktaran Artık, insanların tüketirken daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.



