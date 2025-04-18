Çalışanlara sağlanan yemek kartları, sadece restoran ve kafelerde değil, market alışverişlerinde de yaygın biçimde kullanılmaya devam ediyor. Uzaktan çalışma sisteminin artmasıyla birlikte, yemek kartlarının temel tüketim alışverişlerinde kullanımı ciddi boyutlara ulaştı. Bunun yanı sıra yemek kartıyla yapılan market alışverişlerine sınırlama getirildiği gündeme geldi.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade tarafından yapılan açıklamada, yemek kartlarının market harcamalarında kullanımına dair herhangi bir yasal kısıtlama ya da limit uygulamasının bulunmadığı ifade edildi. Piyade son zamanlarda kamuoyunda konuşulan "günlük limit" ve "market alışverişinde sınır" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde herhangi bir yasal düzenlemenin söz konusu olmadığını belirtti.