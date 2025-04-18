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Yemek kartlarına market alışverişinde limit mi geldi?

Yemek kartlarına market alışverişinde limit mi geldi?

17:4018/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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'Yemek kartlarına market alışverişlerinde limit mi geldi?' sorusuna Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade cevap verdi.
'Yemek kartlarına market alışverişlerinde limit mi geldi?' sorusuna Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade cevap verdi.

Bugün bazı haber sitelerinde yer alan 'yemek kartıyla market alışverişine sınır getiriliyor' iddialarına cevap geldi. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartına kısıtlama ya da limit uygulamasıyla ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Peki, yemek kartına sınırlama getirildi mi? Detaylar haberimizde...

Çalışanlara sağlanan yemek kartları, sadece restoran ve kafelerde değil, market alışverişlerinde de yaygın biçimde kullanılmaya devam ediyor. Uzaktan çalışma sisteminin artmasıyla birlikte, yemek kartlarının temel tüketim alışverişlerinde kullanımı ciddi boyutlara ulaştı. Bunun yanı sıra yemek kartıyla yapılan market alışverişlerine sınırlama getirildiği gündeme geldi.

YEMEK KARTI MARKET ALIŞVERİŞİ LİMİT GELDİ Mİ?

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade tarafından yapılan açıklamada, yemek kartlarının market harcamalarında kullanımına dair herhangi bir yasal kısıtlama ya da limit uygulamasının bulunmadığı ifade edildi. Piyade son zamanlarda kamuoyunda konuşulan "günlük limit" ve "market alışverişinde sınır" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde herhangi bir yasal düzenlemenin söz konusu olmadığını belirtti.

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