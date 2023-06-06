|
Ekonomi

TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala F-35'in bitmek bilmeyen sorunlarına dikkat çekti: ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu programdan

TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala, ABD'nin bir trilyon dolardan fazla para harcadığı F-35 projesine ilişkin bir paylaşım yaptı. ABD'nin kazalarla ve teknik arızalarla gündeme gelen savaş uçağı projesinden Türkiye'nin iyi ki çıkarıldığını ifade eden Pala, Avustralya Hava Kuvvetleri'nin sorunları bitmek bilmeyen savaş uçağını alma konusunda pişman olduğunu söyledi. Pala, "Teşekkürler Amerika. Müttefik dediğin budur. ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu F-35 programından." dedi.

16:01 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye’nin en önemli test pilotlarından Murat Özpala, F35'te keşfedilen hatalara ilişkin bir paylaşım yaparak "ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu programdan" dedi.

Türkiye’nin en önemli test pilotlarından Murat Özpala, F35'te keşfedilen hatalara ilişkin bir paylaşım yaparak "ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu programdan" dedi.

ABD'nin bir trilyon dolardan fazla para harcadığı F-35 projesi, kazalarla ve teknik arızalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere'de düşen F-35 uçakları son günlerde ise artan maliyetleriyle konuşuluyor.

F-35'lerin bakım maliyeti artıyor

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) geçtiğimiz günlerde dünyanın en maliyetli silah sistemi olan F-35’in, 412 milyar dolarlık satın alma programına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda,
"Soğutma sistemine aşırı görev yükleniyor ve motorun tasarım parametrelerinin ötesinde çalışmasını gerektiriyor. Ekstra ısı motordaki aşınmayı arttırıyor, ömrünü kısaltıyor ve bakım maliyetlerine 38 milyar dolar ekliyor."
denildi.
TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala, F35'te keşfedilen hatalara ilişkin bir paylaşım yaptı. Pala,
"ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu F-35 programından."
ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala: ABD ne büyük iyilik yapmış da bizi programdan çıkarmış

Türkiye’nin en önemli test pilotlarından olan Pala şunları söyledi:

"Teşekkürler Amerika. Müttefik dediğin budur.
F-35'in 25mm'lik GU-12 makineli topunun hayal kırıklığı yaratan ve USAF tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirilen kötü vuruş hassasiyeti sorununa şimdi de "gun blast panel"lerinde görülmeye başlayan çatlamalar sorunu eklenmiş.
Yeterli opsiyonel olgunluğa kavuşmamış hem temini hem de idame işletmecisi aşırı yüksek maliyetli bir 5'inci nesil savaş uçağını alma konusunda acele ettiklerini anlayan Avustralya Hava Kuvvetleri'nin pişmanlık ve kafa karışıklığı devam ediyor.
Avustralya'nın bu konuda yalnız olmadığı gerçeği dikkate alındığında ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu F-35 programından demekten kendimi alamıyorum.
Benzer birçok sorunu işin doğası gereği biz de yaşayabiliriz elbette ancak o sorunları çözmeden tüm dünyaya "Gelmiş geçmiş en büyük savaş uçağını yaptım, satıyorum" demek bence aşırı kar hırsıyla kör olmak ve yüzlerce zafiyeti olan yüz milyarlarca dolarlık devasa bir harcamaya zarar ortağı devşirmek anlamına geliyor sanki."


#TUSAŞ
#Murat Özpala
#F35
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MacBook AİR M1 çipli fiyatı ve özellikleri