TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala F-35'in bitmek bilmeyen sorunlarına dikkat çekti: ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu programdan

Türkiye’nin en önemli test pilotlarından Murat Özpala, F35'te keşfedilen hatalara ilişkin bir paylaşım yaparak "ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu programdan" dedi.
ABD'nin bir trilyon dolardan fazla para harcadığı F-35 projesi, kazalarla ve teknik arızalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere'de düşen F-35 uçakları son günlerde ise artan maliyetleriyle konuşuluyor.
F-35'lerin bakım maliyeti artıyor
TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala: ABD ne büyük iyilik yapmış da bizi programdan çıkarmış
Türkiye’nin en önemli test pilotlarından olan Pala şunları söyledi: