TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala F-35'in bitmek bilmeyen sorunlarına dikkat çekti: ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu programdan

Benzer birçok sorunu işin doğası gereği biz de yaşayabiliriz elbette ancak o sorunları çözmeden tüm dünyaya "Gelmiş geçmiş en büyük savaş uçağını yaptım, satıyorum" demek bence aşırı kar hırsıyla kör olmak ve yüzlerce zafiyeti olan yüz milyarlarca dolarlık devasa bir harcamaya zarar ortağı devşirmek anlamına geliyor sanki."