Dünya F-35 yine düştü Bu yıl içinde üçüncü kazası
AMERİKA

F-35 yine düştü: Bu yıl içinde üçüncü kazası

ık sık teknik arızalarla gündeme gelen F-35 savaş uçağı yine kaza yaptı. ABD’de eğitim uçuşundaki bir F-35B tipi uçak, dikey inişi tamamladığı anda düştü. Pilot fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. Daha önce ocak ayında bir F-35C, uçak gemisinin rampasına çarptıktan sonra denize düşmüştü. Ekimde ise bir F-35A Hava Kuvvetleri Üssü'ne çakılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 yine düştü: Bu yıl içinde üçüncü kazası
F-35 kazası.

ABD'de bir F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü. Teksas’taki Fort Worth Müşterek Hava Üssünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey inişi tamamladığı anda, kontrolden çıktı. Pilot, fırlatma koltuğunu harekete geçirerek son anda kurtuldu. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükümetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi. F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere'ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü. F-35B, F-35 ailesinin kısa kalkış, dikey iniş yeteneğine sahip modeli. Genellikle uçak gemileri için tercih edilen F-35B, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir maliyete sahip.

ABD'nin F-35'i çakıldı​
OYNAT 00:40
ABD'nin F-35'i çakıldı​
ABD'nin Texas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu. F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere'ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü.

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