Ekonomi Uber davasında karar çıktı Haksız rekabet, engellenmesine karar verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uber davasında karar çıktı: Haksız rekabet, engellenmesine karar verildi

Uber davasında karar çıktı: Haksız rekabet, engellenmesine karar verildi

İnternet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan davayı kabul eden mahkeme, Uber'in tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Haber Merkezi AA
Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine karar verildi.
Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine karar verildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki yedinci duruşmaya, birleşen dosyalardaki davacılar Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları ile davalı Uber Turkey Yazılım Ltd. Şti. ve Uber BV avukatları katıldı. Feri müdahil tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bilirkişi heyetinin raporunu dosyaya sunduğu hatırlatılarak, söz konusu raporda, "Uber faaliyetlerinin, taksicilik faaliyetleriyle benzer olduğu ve bu durumun haksız rekabet yarattığı" görüşünün bildirildiği aktarıldı.

  • Rapora karşı beyanı sorulan davacı taksici odalarının avukatları, bilirkişi raporu doğrultusunda, haksız rekabetin engellenmesi için Uber'in faaliyetlerinin tümünün durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Davalı Uber avukatları ise bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirterek, "raporda hukuki gerekçelendirme yapılmadığı, doktrinsel beyan dışında ayrıntı verilmediği, mahkeme heyetinin sorularının karşılık bulmadığı, hizmetlerin aynı olmasının belirtilmesine rağmen Uber araçlarıyla taksiler arasındaki farkların gözardı edildiği ve çelişkiler barındırdığı" gerekçeleriyle yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Taleplerle ilgili karar veren mahkeme heyeti, bilirkişiler tarafından teknik inceleme yapıldığı ve haksız rekabetle ilgili nitelemenin hukuki olduğu gerekçesiyle yeni bilirkişi raporu alınması talebini reddetti.

UBER davasında bilirkişi raporu çıktı
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UBER davasında bilirkişi raporu çıktı

3 gazetede ilan edilecek

Son kez beyanda bulunmaları istenen davacı avukatları, davanın kabulünü isterken, davalı avukatları davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

  • Verilen aranın ardından nihai kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın kabulüne hükmederek, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin men edilmesine, Uber hizmetlerinin sunulduğu www.uber.com ve Uber mobil uygulamaları ile Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine, kesinleştikten sonra hükmün tirajı en yüksek 3 gazetede ilan edilmesine" karar verdi.

Bu kararlarla birlikte Türkiye'de hizmet veren ve taksicilerin itiraz ettiği Uber'in faaliyetleri durdurulmuş oldu.

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Tartışma

Mahkeme heyeti kararını okuduktan sonra duruşma salonunda izleyiciler arasında bulunan bir taksi odası yöneticisinin, "Karar çok gecikti." şeklindeki ifadesi, Mahkeme Heyeti Başkanı Ramazan Acar'ı kızdırdı.

Başkan Acar, "Terbiyesiz, senin keyfine göre mi karar vereceğiz?" ifadelerini kullanırken, kendisinden özür dilenene kadar karar metnini sunmayacağını söyledi. Bunun üzerine söz konusu taksici tekrar duruşma salonuna gelerek başkan Acar'dan özür diledi.

Bu arada davayı takip eden bazı gazeteciler ile davacı taksici odalarının avukatları arasında da salon dışında tartışma yaşandı. Bir avukat soru soran gazeteciye, "Zaten doğruları yazmıyorsunuz, bir de gelmiş soru soruyorsunuz." şeklinde bağırdı. Tartışmaların artması üzerine dışarı çıkan Mahkeme Başkanı Acar, "Susun" diye bağırdı.

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Açıklama

Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde bekleyen taksiciler, kararı asker selamı vererek karşıladı.

Bir süre slogan atan taksiciler adına açıklama yapan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şöyle konuştu:

  • "Uber'e karşı açtığımız dava sonuçlandı. Biz taksiciler olarak 1986'da çıkan kanunla beraber tahditli ticari araçlarız. Bu ticari araçlarımızı devlete belli bedeller ödeyerek sahip olduk. 2013 yılından itibaren Türkiye'de böyle bir korsan taşımacılık başladı. Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine ve siyasetine güveniyoruz. Haklı olduğumuz dava bugün sonuçlandı. Uber'in XL ve normal araçlar ile taksiler dahil olmak üzere internet erişimi Türk adaletinin verdiği kararla kapatıldı."

Aksu'nun açıklamalarının ardından taksiciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, asker selamı verip slogan atarak destek verdi.

Dava dilekçesinden

Davacı taksiciler tarafından sunulan dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia edilmişti.

Dilekçede, "Taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçmek, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm internet sitelerine ve mobil uygulamalarına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması, firmanın internet sitelerine erişimin engellenmesi ve firmanın meni talep edilmektedir." ifadeleri yer almıştı.

Uber protestosu çevre yolunu kapattı
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Protesto nedeniyle Brüksel polisi, vatandaşlara metro, tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşımı kullanmaları çağrısında bulundu.
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Uber, Brüksel'de taksicilere önemli maddi sorunlar yaşatıyor.
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Uber nedeniyle taksi lisans fiyatlarının çok düştüğü, özellikle akşam ve hafta sonunda da taksilerin gelirlerinde önemli azalma olduğu ifade ediliyor.
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Taksiciler Uber'i haksız rekabet etmekle suçluyor.
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Brüksel'de bin 270 civarında taksi ve bin kadar Uber bulunuyor.
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Uber protestosu çevre yolunu kapattı
Brüksel'de yüzlerce taksi, Uberuygulamasını ana yolları kapatarak protesto etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'in sembollerinden "Atomium" çevresinde sabah saatlerinde yüzlerce taksici Uber'i protesto etmek için buluştu.


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