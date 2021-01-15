Ekonomi Uber yeniden faaliyette Vatandaş memnun, taksiciler şikayetçi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uber yeniden faaliyette: Vatandaş memnun, taksiciler şikayetçi

Geleneksel taksi hizmetine alternatif olarak ortaya çıkan Uber, erişim engelinin kalkmasıyla artık sarı taksiler ile çalışarak hizmet verecek. Uygulamadan vatandaşlar memnunken, taksi şoförleri ise Uber’in yalnızca ‘sarı taksi’ olarak hizmet etmesini istiyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Uber'e erişim engeli İstinaf Mahkemesi’nin kararına uygun olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı olarak faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı. Erişim engelinin kalkması ile Uber, Türkiye’de artık sarı taksiler ile çalışarak faaliyetlerine devam ediyor.

Uygulama avantaj sağlayacak


Bir dönem taksi şoförleri ile Uber sürücüleri arasında yaşanan gerginlik, böylece son bulmuş oldu. Uber’in yeniden Türkiye’de olduğunu duyan vatandaşlar, uygulamanın kendilerine avantaj sağlayacağı için memnun olduklarını dile getirirken, taksi şoförleri ise lüks araç hizmetine geçmediği sürece, ‘sarı taksi’ faaliyetlerinin kendilerine de fayda sağlayacağını ifade etti.

“Daha kolay müşteri bulabileceğiz"


Yolca gideceği noktayı uygulamada belirlediği için taksi şöforlerine kolaylık olacağını aktaran 20 senelik taksi şoförü Uğur Yıldız, “Uber’le diğer uyfulamaral rekabet geleceği için daha iyi olacağına inanıyoruz. Müşteri de taksi bulamadığında korsan taksi çağırıyor. Uber olursa taksici daha kolay müşteri bulur. Uber’in XL tarzındaki yola girmesine öncesinde şikayetçiydik. Sarı taksi olarak bize hizmet ettiği sürece hiçbir sorun yok” diye konuştu.

Türkiye'de Uber'e erişim engeli kaldırıldı
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Türkiye'de Uber'e erişim engeli kaldırıldı


"Turistlerin de biri tercih etmesini sağlayabilir"

17 yıldır taksi şoförlüğü yapan Mustafa Akın ise “Uber büyük bir aplikasyon. Sadece Türkiye için değil, yurt dışından gelenler için de böyle. Turistlerin de bizleri tercih etmesini sağlayacağı için aplikasyon olarak ülkemizde kullanılmasını isterim. Taksiler için bu büyük avantaj. Eskiden VIP araçları kullandığı için şikayetçiydik. Şu anda sarı taksiler için olduğundan bir sorun yok. Sadece taksicilere yönelik kullanılırsa, bizim için çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.
  • 17 yıldır taksi şoförü olan Akın Turan da, Uber’i henüz kullanmadığını ancak herkes kullanırsa, kendisinin de kullanabileceğini söyledi. Bir başka taksici Direnç Genç ise, “Uber iyi bir uygulama. Şu anda taksilere yasallaştı. Eskisi gibi VIP araçlarda değil. Zaten daha çok yeni. Taksicilere başka bir iş sahası olur. Faydası da ilerleyen zamanda olacaktır” dedi.

Uber'in erişim engeli kaldırıldı yeniden faaliyete geçiyor
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Uber'in erişim engeli kaldırıldı yeniden faaliyete geçiyor

"Taksi çevirmek durak yoksa çok zor"

Eskiden de Uber kullandığını dile getiren vatandaş Beyza Akkoyun da “Yüksek ihtimalle tekrar kullanırım çünkü taksi çevirmek durak yoksa çok sıkıntılı. Büyük bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı. Taksi çağırmak için Uber kullanmadığını belirten Cihan Kemancı ise “İlerleyen zamanlarda kullanabilirim. Diğer uygulamaları da taksi çağırmak için hiç denemedim. Genelde taksilere merkezlerden ve duraklardan bekleyip, biniyorum” diye konuştu.

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  • Uber’in kendisi için zamandan tasarruf sağlattığını söyleyen Altuğ Kantural da “Uberi daha önce kullandım ve mutluydum. Şu anda da kullanmayı düşünürüm. Daha konforlu geliyor. Benim için zamandan tasarruf sağlayacak” dedi.

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